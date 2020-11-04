Бюджет 2021: какие проблемы и когда примут

На 5 ноября в Верховной Раде назначено рассмотрение бюджета 2021, который будет приниматься учитывая необходимость борьбы с коронавирусной болезнью.

Документ представили украинцам еще в сентябре, но из-за увеличения количества больных Covid-19 в парламенте голосование пришлось перенести.

Принимать бюджет нужно с учетом чрезвычайно нестабильной ситуации, сложившейся в результате пандемии.

Но такой ли он сейчас идеальный, чтобы его быстро приняли в парламенте?

Основные расходы

Бюджет Украины на 2021 составлен довольно оптимистично. Даже несмотря на коронакризис предполагается, что доходы в следующем году вырастут до 1,071 трлн грн, что приблизительно на 96 млрд больше, чем в этом году.

Увеличение доходов ожидается благодаря росту ключевых налогов, а также курсу доллара на уровне 29,1 грн/долл в среднем.

В то же время, увеличится и количество расходов — до 1,33 трлн грн, из-за чего в бюджете образуется очередная дыра в 270 млрд грн. Конечно, это может стать серьезной проблемой во время дискуссии в парламенте.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас нельзя говорить о бездефицитном бюджете, ведь необходимо увеличивать расходы из-за кризисной ситуации.

— Очень странно, когда они (депутаты, — Ред.) говорят о бездефицитном бюджете на фоне пандемии, того, что нужно в разы увеличить расходы на медицину, оборону. Даже представители МВФ жестко не реагируют на такой дефицит бюджета, однако реагируют отдельные украинские политсилы, — говорит он.

Хотя завершения коронавирусного кризиса до сих пор не наблюдается, правительство настроено несколько оптимистично касательно роста ВВП. В следующем году ориентируются на рост на 4,6%.

В то же время возрастут показатели минимальной зарплаты — до 6 тыс. грн с 1 января и 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021 года. Средняя зарплата ожидается на уровне 13,63 тыс. грн в месяц.

Кроме того, будут расти и расходы на ряд основных направлений. Хотя не всех ждет увеличение бюджета.

Медицина

Благодаря пандемии коронавируса все государства задумались о том, сколько необходимо расходовать на сферу здравоохранения. Украина также не стала исключением и планирует увеличить расходы на медицину на 19,7% — до 158,74 млрд грн.

В этой сумме предусмотрена закупка вакцины от Covid-19 и получение помощи на борьбу с болезнью. Однако будет ли там отдельный коронавирусный фонд пока не известно.

Силовые органы и армия

В 2021 году предлагают увеличить финансирование МВД (98,28 млрд грн), СБУ (14,96 млрд грн), НАБУ (1,06 млрд грн), ГБР (2,48 млрд грн) и Офиса Генерального прокурора (9,5 млрд грн).

Лишь немного уменьшатся расходы на Минобороны — на 0,11% или 127 млн ​​грн. В 2021 году армейцы получат 117,5 млрд грн. Уменьшение расходов может быть связано с возможным сокращением армии, о которой говорят в Слуге народа.

— Действительно, должно волновать увеличение расходов на правоохранительный блок, финансирование Офиса президента, государственных учреждений. Это то, чем могут манипулировать отдельные политические фракции, — высказывает мнение Мусиенко.

Социальное обеспечение

В социалке в Украине как всегда мрачно. Дефицит пенсионного фонда в 203,81 млрд грн планируют покрывать из государственного бюджета.

Также правительство предлагает уменьшить выплаты на субсидии до 36,6 млрд грн.

Образование

Министерство образования в 2021 году предлагают профинансировать на 158,65 млрд грн. Это частично связано с увеличением расходов на академические стипендии и устранением последствий пандемии Covid-19 в учебном процессе.

Дороги и железная дорога

В 2021 году Укравтодору на строительство и восстановление дорог планируется выделить 71,72 млрд грн, часть из которых пойдет на расчеты с кредиторами. Всего на программу Большая стройка потратят 150 млрд грн.

Также позаботятся и об Укрзализныце. Обновление поездов и железнодорожной инфраструктуры обойдется в 4,49 млрд грн.

Стоит заметить, что есть определенные различия в приложениях проекта бюджета на сайте Верховной Рады с тем, что говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, на медицинскую систему планируют выделить 156 млрд грн, а на образование — 174 млрд грн.

Хорошее и не очень

В проекте бюджета 2021 мы видим ряд увеличения расходов, но большинство из них диктуются обычными украинскими реалиями и последствиями пандемии коронавируса.

Медицина не выстоит без большей поддержки, вопрос ремонта дорог уже несколько раз “перезрел”, а во время войны армия всегда будет нуждаться в финансировании. И это хорошо, что власть понимает отдельные тенденции и наращивает финансирование в необходимых сферах.

По мнению экономиста Алексея Куща, действительно значимыми факторами в бюджете Украины на следующий год является досрочное погашение долгов и строительство дорог. В общем, минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

— Из негативного можно выделить большее урезание финансовых ресурсов местных органов власти. С одной стороны, они будут иметь больше полномочий, с другой — сокращается финансово-ресурсная база. Из-за этого может не быть денег на закрытие самых насущных расходов. Также абсолютно неадекватная налоговая база, составленная на основе нереалистического прогноза роста экономики. Почему-то считают, что в Украине будет V-образная модель восстановления экономики. То есть резкий рост после сильного спада, — рассказывает экономист.

Он добавил, что большинство стран пересматривают модели восстановления экономики после периода карантина. В настоящее время наибольше склоняются к тому, что будет так называемая U-образная модель, то есть кризисный период затянется.

Фактически это означает, что количество налоговых поступлений в бюджет будет ниже ожидаемого. На сколько пока не ясно, но уже это ставит под сомнение выполнение как минимум доходной части.

Реально ли выполнить

Сейчас значительных изменений в формировании бюджета на 2021 год нет. По мнению Куща, он повторяет бюджет на 2020 год и является такой себе такой себе “калькой” бюджета 2019 года.

— Фактически, мы видим ту самую бюджетную политику, поскольку дефицит бюджета остается “на бумаге”. Он не выполняется в 2020 году и вряд ли будет выполнен в 2021 году. Обычно, у государств нет проблем с выполнением доходов бюджета, есть проблемы с выполнением запланированных расходов или выполнения бюджетного дефицита. У нас проблема бюджета на 2021 год — катастрофическое невыполнение расходов, — говорит экономист.

То есть очень много программ могут остаться невыполненными, закрыться в следующем году. Вместо них появятся новые программы, которые также не будут выполнены и закроются, и ситуация не изменится.

Сейчас далеко не все уверены, что необходимо принимать бюджет в его нынешнем виде. Конечно, у Украины осталось не так много времени для принятия бюджета в парламенте.

Однако 5 ноября будет только первое чтение и еще будет время для того, чтобы усовершенствовать его.

— Чем быстрее власть осознает, что ключом к оздоровлению экономики и повышению капитализации социального капитала является реструктуризация внешних и внутренних долгов, тем быстрее это произойдет. В украинской системе есть внутренние мобилизационные ресурсы — около 200-300 млрд грн, которые можно найти путем оптимизации финансовых потоков. Выбор очень простой — тратить эти деньги на обслуживание долга, или экономическое стимулирование, — высказывает мнение Кущ.

Однако, пока придется работать с тем проектом бюджета, который есть сейчас.

Бюджет под елку

Вопрос, который до сих пор волнует в принятии бюджета: успеет ли Верховная Рада принять документ во втором чтении хотя бы до начала декабря?

Согласно парламентскому регламенту, уже ко второму чтению проект бюджета должны подать до 3 ноября, но из-за массового отсутствия депутатов из-за заболевания коронавирусом этой нормы не придерживались.

Голосовать за проект бюджета 2021 даже в первом чтении не пытались в уменьшенном составе из-за того, что просто не хватило бы голосов для принятия решения.

Ожидать, что бюджет примут в ближайшее время не стоит, ведь у Верховной Рады есть много важных вопросов, которые нужно решить до конца года.

— Я думаю, бюджет 2021 будет принят не под елку, а где-то в середине декабря. Мы видим, что этот вопрос выносят не на первый план из-за пандемии и так называемого конституционного кризиса. Указанные проблемы откладывают рассмотрение вопроса. Кроме того, нет консенсуса относительно дефицита бюджета и расходов по всем важным статьям, — говорит Мусиенко.

Добавляет проблем и то, что в Слуге народа нет единой позиции по принятию бюджета. Фактически, в парламенте нет голосов, чтобы принять его.

Есть очень много нардепов, которые не согласны с отдельными позициями по документу. Возможно, правящей партии даже придется искать союзников в оппозиции, чтобы принять бюджет 2021 до середины декабря.

— Есть кризис фракции (Слуга народа — Ред.) — это нужно признать. На примере инициатив президента, законопроекте об увольнении судей КСУ, Слуги народа пытаются различными способами его саботировать. За некоторые другие документы также не было потенциала. Сейчас во фракции есть депутаты, которые не желают голосовать за бюджет 2021 в его текущей редакции. Ведь они противники сотрудничества Украины с МВФ, Всемирным банком и другими кредиторами, — рассказывает политический эксперт.

Над бюджетом 2021 еще придется изрядно поработать, чтобы за него проголосовало большинство народных депутатов.

Однако он не станет чем-то, что заложит значительное развитие экономики. Возможно что-то подобное мы увидим уже после запуска работы многих инициатив власти, таких как игорный бизнес в гостиницах и открытие рынка земли.

Из-за пандемии коронавируса приходится откладывать много вопросов, но мы не можем позволить себе войти в следующий год без готового бюджета.

И все его противники также должны это понимать и вносить действительно важные предложения, а не тормозить процесс ради своей выгоды.

Владислав Бомбела