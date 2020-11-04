Бюджет 2021: які проблеми та коли ухвалять

На 5 листопада у Верховній Раді призначений розгляд бюджету 2021, який ухвалюватиметься враховуючи необхідність боротьби з коронавірусною хворобою.

Документ представили українцям ще у вересні, але через збільшення кількості хворих на Covid-19 у парламенті голосування довелося перенести.

Ухвалювати бюджет потрібно з врахуванням надзвичайно нестабільної ситуації, яка склалася у результаті пандемії.

Та чи нині він такий ідеальний, щоб його швидко ухвалили у парламенті?

Основні видатки

Бюджет України на 2021 рік складений досить оптимістично. Навіть попри коронакризу передбачається, що доходи наступного року зростуть до 1,071 трлн грн, що приблизно на 96 млрд більше ніж цього року.

Збільшення доходів очікується завдяки зростанню ключових податків, а також курсу долара на рівні 29,1 грн/дол в середньому.

Водночас, збільшиться і кількість видатків – до 1,33 трлн грн, через що в бюджеті утворюється чергова діра на 270 млрд грн. Звичайно, це може стати значною проблемою під час дискусії у парламенті.

У коментарі Фактам ICTV політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що нині не можна говорити про бездефіцитний бюджет, адже необхідно збільшувати видатки через кризову ситуацію.

– Дуже дивно, коли вони (депутати, – Ред.) говорять про бездефіцитний бюджет на тлі пандемії, того, що потрібно в рази збільшити видатки на медицину, оборону. Навіть представники МВФ жорстко не реагують на такий дефіцит бюджету, проте реагують окремі українські політсили, – каже він.

Хоча завершення коронавірусної кризи й досі не спостерігається, уряд налаштований дещо оптимістично щодо зростання ВВП. Наступного року орієнтуються на зростання на 4,6%.

Водночас зростуть показники мінімальної зарплати – до 6 тис. грн з 1 січня та 6,5 тис. грн з 1 липня 2021 року. Середню зарплату очікують на рівні 13,63 тис. грн на місяць.

Крім того, зростатимуть і видатки на низку основних напрямків. Хоча не всі порадіють збільшенню бюджету.

Медицина

Завдяки пандемії коронавірусу всі держави задумалися про те, скільки необхідно витрачати на сферу охорону здоров’я. Україна також не стала винятком і планує збільшити видатки на медицину на 19,7% – до 158,74 млрд грн.

В цій сумі передбачена закупівля вакцини від Covid-19 та отримання допомоги на боротьбу з хворобою. Проте чи буде там окремий коронавірусний фонд нині не відомо.

Силові органи та армія

У 2021 році пропонують збільшити фінансування МВС (98,28 млрд грн), СБУ (14,96 млрд грн), НАБУ (1,06 млрд грн), ДБР (2,48 млрд грн) та Офісу Генерального прокурора (9,5 млрд грн).

Лише трохи зменшаться витрати на Міноборони – на 0,11% або 127 млн грн. У 2021 році армійці отримають 117,5 млрд грн. Зменшення витрат може бути пов’язане із можливим скороченням армії, про яку говорять у Слузі народу.

– Справді, має хвилювати збільшення видатків на правоохоронний блок, фінансування Офісу президента, державних установ тощо. Це те, чим маніпулюватимуть окремі політичні фракції, – висловлює думку Мусієнко.

Соціальне забезпечення

У соціалці в Україні як завжди похмуро. Дефіцит пенсійного фонду у 203,81 млрд грн планують покривати з державного бюджету.

Також уряд пропонує зменшити виплати на субсидії до 36,6 млрд грн.

Освіта

Міністерство освіти у 2021 році пропонують профінансувати на 158,65 млрд грн. Це частково пов’язано зі збільшенням витрат на академічні стипендії та усунення наслідків пандемії Covid-19 у навчальному процесі.

Дороги та залізниця

В 2021 році Укравтодору на будівництво та відновлення доріг планують виділити 71,72 млрд грн, частина з яких піде на розрахунки з кредиторами. Загалом на програму Велике будівництво витратять 150 млрд грн.

Також потурбуються й про Укрзалізницю. Оновлення поїздів та залізничної інфраструктури обійдеться у 4,49 млрд грн.

Варто зауважити, що є певні розходження у додатках проекту бюджету на сайті Верховної Ради з тим, що каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на медичну систему планують виділити 156 млрд грн, а на освіту – 174 млрд грн.

Хороше і не дуже

У проекті бюджету 2021 ми бачимо низку збільшення видатків, але більшість з них диктуються звичайними українськими реаліями і наслідками пандемії коронавірусу.

Медицина не вистоїть без більшої підтримки, питання ремонту доріг вже кілька разів “перезріло”, а під час війни армія завжди потребуватиме фінансів. Та це добре, що влада розуміє окремі тенденції і нарощує фінансування в необхідних сферах.

На думку економіста Олексія Куща, дійсно значущими факторами в бюджеті України на наступний рік є дострокове погашення боргів та будівництво доріг. Загалом, мінусів у ньому набагато більше, аніж плюсів.

– З негативного можна виокремити більше урізання фінансових ресурсів місцевих органів влади. З одного боку, вони матимуть більше повноважень, з іншого – скорочується фінансово-ресурсна база. Через що може не бути грошей на закриття найбільш нагальних витрат. Також абсолютно неадекватна податкова база, яка складена на основі нереалістичного прогнозу зростання економіки. Чомусь вважають, що в України буде V-образна модель відновлення економіки. Тобто різке зростання після сильного спаду, – розповідає економіст.

Він додав, що більшість країн переглядають моделі відновлення економіки після періоду карантину. Нині найбільше схиляються до того, що буде так звана U-образна модель, тобто кризовий період затягнеться.

Фактично це означає, що кількість податкових надходжень до бюджету буде нижчою за очікувану. На скільки поки не зрозуміло, але вже це ставить під сумнів виконання щонайменше дохідної частини.

Чи реально виконати

Нині значних змін у формуванні бюджету на 2021 рік немає. На думку Куща, він повторює бюджет на 2020 рік і є такою собі такою собі “калькою” бюджету 2019 року.

– Фактично, ми бачимо ту саму бюджетну політику, оскільки дефіцит бюджету залишається “на папері”. Він не виконується у 2020 році і навряд чи буде виконаний у 2021 році. Зазвичай, у держав немає проблем з виконанням доходів бюджету, є проблеми з виконанням запланованих витрат або виконання бюджетного дефіциту. У нас проблема бюджету на 2021 рік – катастрофічне невиконання витрат, – каже економіст.

Тобто дуже багато програм можуть залишитися не виконаними, закритися наступного року. Замість них з’являться нові програми, які також не будуть виконані і закриються, і ситуація не змінюватиметься.

Нині далеко не всі впевнені, що необхідно ухвалювати бюджет в його теперішньому вигляді. Звичайно, в України залишилося не так багато часу для ухвалення бюджету у парламенті.

Проте 5 листопада буде лише перше читання і ще буде час для того, щоб удосконалити його.

– Чим швидше влада усвідомить, що ключем до оздоровлення економіки та підвищення капіталізації соціального капіталу є реструктуризація зовнішніх та внутрішніх боргів, тим швидше це відбудеться. В українській системі є внутрішні мобілізаційні ресурси – близько 200-300 млрд грн, які можна знайти шляхом оптимізації фінансових потоків. Вибір дуже простий – витрачати ці гроші на обслуговування боргу, чи економічне стимулювання, – висловлює думку Кущ.

Однак, поки доведеться працювати з тим проектом бюджету, який є зараз.

Бюджет під ялинку

Запитання, яке й досі хвилює в ухваленні бюджету: чи встигне Верховна Рада ухвалити документ у другому читанні хоча б до початку грудня?

Згідно з парламентським регламентом, вже до другого читання проект бюджету мали б подати до 3 листопада, але через масову відсутність депутатів через захворювання на коронавірус цієї норми не дотримались.

Голосувати за проект бюджету 2021 навіть у першому читанні не намагалися у зменшеному складі через те, що просто не вистачило би голосів для ухвалення рішення.

Очікувати на те, що бюджет ухвалять найближчим часом не варто, адже у Верховної Ради є багато важливих питань, які потрібно вирішити до кінця року.

– На мою думку, бюджет 2021 ухвалять не під ялинку, а десь в середині грудня. Ми бачимо, що це питання виносять не на перший план через пандемію і так звану конституційну кризу. Зазначені проблеми відтерміновують розгляд питання. Крім того, немає консенсусу щодо дефіциту бюджету і видатків по всім важливим статтям, – каже Мусієнко.

Додає проблем і те, що в Слузі народу немає єдиної позиції щодо ухвалення бюджету. Фактично, в парламенті немає голосів, щоб ухвалити його.

Є дуже багато нардепів, які не погоджуються з окремими позиціями щодо документу. Можливо, правлячій партії навіть доведеться шукати союзників в опозиції, щоб ухвалити бюджет 2021 до середини грудня.

– Є криза фракції (Слуга народу, – Ред.) – це потрібно визнати. На прикладі ініціатив президента, законопроекту щодо звільнення суддів КСУ, Слуги народу намагаються різними способами його саботувати. За деякі інші документи також не було потенціалу. Нині у фракції є депутати, які не бажають голосувати за бюджет 2021 в його поточній редакції. Адже вони противники співпраці України з МВФ, Світовим банком та іншими кредиторами, – розповідає політичний експерт.

Над бюджетом 2021 року ще доведеться добряче попрацювати, щоб за нього проголосувала більшість народних депутатів.

Проте він не стане чимось, що закладе значний розвиток економіки. Можливо щось подібне ми побачимо вже після запуску роботи багатьох ініціатив влади, таких як гральний бізнес в готелях та відкриття ринку землі.

Через пандемію коронавірусу доводиться відкладати багато питань, але ми не можемо дозволити собі увійти в наступний рік без готового бюджету.

І всі його противники також мають це розуміти і вносити справді важливі пропозиції, а не гальмувати процес заради своєї вигоди.

Владислав Бомбела