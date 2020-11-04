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Факты / Украина / Политика

Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение глав трех областных государственных администраций. Они не справляются с возложенными на них обязанностями.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 4 ноября.

Ч

— Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы глав облгосадминистраций. Президент Владимир Зеленский не один раз подчеркивал, что нет касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, не дотягивает — будут кадровые изменения. И сегодня они будут, — заявил премьер.

Правительство согласилось попросить покинуть должности председателя Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова и Сумской ОГА Романа Грищенко.

Также правительство дало согласие на увольнение нескольких глав райгосадминистраций.

Локдаун в Украине

Украина не будет вводить локдаун по всей стране. Однако некоторые карантинные ограничения могут быть введены.

Ранее речь шла, что в Украине могут ввести комендантский час или карантин выходного дня, как это действует сейчас в Европе.

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