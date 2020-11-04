Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів погодив звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій. Вони не справляються з покладеними на них обов’язками.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 4 листопада.

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– Хотів порушити ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи голів облдержадміністрацій. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що немає касти недоторканних, і якщо чиновник показує неякісну та неефективну роботу, не дотягує, то будуть кадрові зміни. І сьогодні вони будуть, – сказав прем’єр.

Уряд погодився попросити покинути посади голову Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва та Сумської ОДА Романа Грищенка.

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Також уряд дав згоду на звільнення декількох голів райдержадміністрацій.

Локдаун в Україні

Україна не вводитиме локдаун по всій країні. Водночас деякі карантинні обмеження можуть бути введені.

Раніше мова йшла, що в Україні можуть запровадити комендантську годину або карантин вихідного дня, як це діє нині у Європі.