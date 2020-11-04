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Факты / Украина / Общество

Карантин выходного дня и комендантский час: какие ограничения могут ввести в Украине

В Украине могут ввести карантин выходного дня и обсуждают вопрос введения комендантского часа. Решение объясняют резким увеличением количества больных коронавирусом. Однако министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что усиление карантина будет предусматривать комендантский час.

Поскольку, согласно законодательству, комендантский час — это запрет гражданам в определенное время суток находиться на улицах и в общественных местах. Его вводят только в случае действия на территории страны чрезвычайного положения. В то же время в Украине его может установить своим указом только президент. Минздрав пока не рекомендует этого делать.

Факты ICTV рассказывают, при каких условиях могут ввести комендантский час в Украине, что предусматривает карантин выходного дня и как это урегулировать на законодательном уровне.

Комендантский час в Украине

Кроме того, ст. 18 закона О правовом режиме чрезвычайного положения предполагает, что комендантский час во время чрезвычайного положения возможен только в связи с массовыми нарушениями общественного порядка.

Также в июле этого года правительство утвердило постановление №573 О порядке введения комендантского часа, в котором отмечается, что оно осуществляется только при условии реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка.

В таких случаях назначается комендант, который имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час. Для контроля ситуации вводят систему пропускного режима и по решению коменданта выдают пропуска.

В случае введения коменданстского часа патрули могут:

  • задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции правонарушителей;
  • проверять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица, и пропуска;
  • при необходимости осматривать вещи, транспортные средства, багаж и грузы;
  • изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;
  • временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств;
  • проникать на территорию и в помещение предприятий, учреждений и организаций, в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие лицам, при прекращении уголовного преступления и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления;
  • использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям для предупреждения совершения уголовного преступления или доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Нарушителя комендантского часа могут задерживать и доставлять в полицию, но привлекают его к ответственности на основании решения соответствующего органа или суда.

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Что будет предусматривать карантин выходного дня

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин выходного дня предусматривает, что  будут действовать более строгие ограничения, чем в будни.

В частности, могут закрыть большее количество магазинов, а заведениям питания разрешить работать только навынос. Однако более подробной информации о конкретных шагах и ограничениях пока нет.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что адаптивный карантин в Украине, который действует до 31 декабря 2020 года, на следующей неделе продлят. Поэтому на территории каждой области будут действовать ограничения в зависимости от того, в какую зону карантина она попала.

Как усиление карантина урегулировать на законодательном уровне

Адвокат Иван Либерман в комментарии Фактам ICTV говорит, для того, чтобы урегулировать на законодательном уровне все вопросы, касающиеся карантина выходного дня, соответствующий закон должны принять депутаты Верховной Рады. Другой вариант предусматривает внесение дополнений в действующие постановления Кабинета министров.

Кроме того, на законодательном уровне необходимо четко определить, что означает понятие выходной день. И будет ли соответствующий карантин также касаться праздничных дней.

— Под это понятие теоретически могут подпадать праздничные дни. Кроме того, в Украине достаточно много иудеев, мусульман, христиан. У всех разные праздники. Для кого-то выходной пятница, а для кого-то — суббота или воскресенье, — объясняет эксперт.

Ответственность за нарушение карантина, по словам юриста, является общей. В случае введения карантина выходного дня нормы будут действовать в более контрольном режиме. К слову, сейчас штрафы за нарушение карантина составляют от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн для граждан, для должностных лиц — от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Относительно введения комендантского часа Иван Либерман отмечает, что без новых законов по комендантскому часу именно во время пандемии или без изменений в действующем законодательстве не обойтись. Постановлений и распоряжений Кабмина или министерств будет недостаточно.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти. 4 ноября зафиксировали очередной антирекорд — за сутки заболели уже 9 524 человека, с начала пандемии — 420 617.

В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек.

Виктория Гирко

Фото: Dreamstime

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