В Украине могут ввести карантин выходного дня и обсуждают вопрос введения комендантского часа. Решение объясняют резким увеличением количества больных коронавирусом. Однако министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что усиление карантина будет предусматривать комендантский час.

Поскольку, согласно законодательству, комендантский час — это запрет гражданам в определенное время суток находиться на улицах и в общественных местах. Его вводят только в случае действия на территории страны чрезвычайного положения. В то же время в Украине его может установить своим указом только президент. Минздрав пока не рекомендует этого делать.

Факты ICTV рассказывают, при каких условиях могут ввести комендантский час в Украине, что предусматривает карантин выходного дня и как это урегулировать на законодательном уровне.

Комендантский час в Украине

Кроме того, ст. 18 закона О правовом режиме чрезвычайного положения предполагает, что комендантский час во время чрезвычайного положения возможен только в связи с массовыми нарушениями общественного порядка.

Также в июле этого года правительство утвердило постановление №573 О порядке введения комендантского часа, в котором отмечается, что оно осуществляется только при условии реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка.

В таких случаях назначается комендант, который имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час. Для контроля ситуации вводят систему пропускного режима и по решению коменданта выдают пропуска.

В случае введения коменданстского часа патрули могут:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции правонарушителей;

проверять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица, и пропуска;

при необходимости осматривать вещи, транспортные средства, багаж и грузы;

изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;

временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств;

проникать на территорию и в помещение предприятий, учреждений и организаций, в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие лицам, при прекращении уголовного преступления и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям для предупреждения совершения уголовного преступления или доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Нарушителя комендантского часа могут задерживать и доставлять в полицию, но привлекают его к ответственности на основании решения соответствующего органа или суда.

Что будет предусматривать карантин выходного дня

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин выходного дня предусматривает, что будут действовать более строгие ограничения, чем в будни.

В частности, могут закрыть большее количество магазинов, а заведениям питания разрешить работать только навынос. Однако более подробной информации о конкретных шагах и ограничениях пока нет.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что адаптивный карантин в Украине, который действует до 31 декабря 2020 года, на следующей неделе продлят. Поэтому на территории каждой области будут действовать ограничения в зависимости от того, в какую зону карантина она попала.

Как усиление карантина урегулировать на законодательном уровне

Адвокат Иван Либерман в комментарии Фактам ICTV говорит, для того, чтобы урегулировать на законодательном уровне все вопросы, касающиеся карантина выходного дня, соответствующий закон должны принять депутаты Верховной Рады. Другой вариант предусматривает внесение дополнений в действующие постановления Кабинета министров.

Кроме того, на законодательном уровне необходимо четко определить, что означает понятие выходной день. И будет ли соответствующий карантин также касаться праздничных дней.

— Под это понятие теоретически могут подпадать праздничные дни. Кроме того, в Украине достаточно много иудеев, мусульман, христиан. У всех разные праздники. Для кого-то выходной пятница, а для кого-то — суббота или воскресенье, — объясняет эксперт.

Ответственность за нарушение карантина, по словам юриста, является общей. В случае введения карантина выходного дня нормы будут действовать в более контрольном режиме. К слову, сейчас штрафы за нарушение карантина составляют от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн для граждан, для должностных лиц — от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Относительно введения комендантского часа Иван Либерман отмечает, что без новых законов по комендантскому часу именно во время пандемии или без изменений в действующем законодательстве не обойтись. Постановлений и распоряжений Кабмина или министерств будет недостаточно.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти. 4 ноября зафиксировали очередной антирекорд — за сутки заболели уже 9 524 человека, с начала пандемии — 420 617.

В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек.

Виктория Гирко