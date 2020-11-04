В Украине могут ввести карантин выходного дня и обсуждают вопрос введения комендантского часа. Решение объясняют резким увеличением количества больных коронавирусом. Однако министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что усиление карантина будет предусматривать комендантский час.
Поскольку, согласно законодательству, комендантский час — это запрет гражданам в определенное время суток находиться на улицах и в общественных местах. Его вводят только в случае действия на территории страны чрезвычайного положения. В то же время в Украине его может установить своим указом только президент. Минздрав пока не рекомендует этого делать.
Факты ICTV рассказывают, при каких условиях могут ввести комендантский час в Украине, что предусматривает карантин выходного дня и как это урегулировать на законодательном уровне.
Комендантский час в Украине
Кроме того, ст. 18 закона О правовом режиме чрезвычайного положения предполагает, что комендантский час во время чрезвычайного положения возможен только в связи с массовыми нарушениями общественного порядка.
Также в июле этого года правительство утвердило постановление №573 О порядке введения комендантского часа, в котором отмечается, что оно осуществляется только при условии реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка.
В таких случаях назначается комендант, который имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час. Для контроля ситуации вводят систему пропускного режима и по решению коменданта выдают пропуска.
В случае введения коменданстского часа патрули могут:
- задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции правонарушителей;
- проверять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица, и пропуска;
- при необходимости осматривать вещи, транспортные средства, багаж и грузы;
- изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;
- временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств;
- проникать на территорию и в помещение предприятий, учреждений и организаций, в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие лицам, при прекращении уголовного преступления и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям для предупреждения совершения уголовного преступления или доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
Нарушителя комендантского часа могут задерживать и доставлять в полицию, но привлекают его к ответственности на основании решения соответствующего органа или суда.Читайте: Остановят ли общественный транспорт в случае усиления карантина в Украине Усиление карантина в Украине: Ляшко рассказал, чего ожидать Самое трудное впереди: Степанов о второй волне Covid-19
Что будет предусматривать карантин выходного дня
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин выходного дня предусматривает, что будут действовать более строгие ограничения, чем в будни.
В частности, могут закрыть большее количество магазинов, а заведениям питания разрешить работать только навынос. Однако более подробной информации о конкретных шагах и ограничениях пока нет.
В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что адаптивный карантин в Украине, который действует до 31 декабря 2020 года, на следующей неделе продлят. Поэтому на территории каждой области будут действовать ограничения в зависимости от того, в какую зону карантина она попала.
Как усиление карантина урегулировать на законодательном уровне
Адвокат Иван Либерман в комментарии Фактам ICTV говорит, для того, чтобы урегулировать на законодательном уровне все вопросы, касающиеся карантина выходного дня, соответствующий закон должны принять депутаты Верховной Рады. Другой вариант предусматривает внесение дополнений в действующие постановления Кабинета министров.
Кроме того, на законодательном уровне необходимо четко определить, что означает понятие выходной день. И будет ли соответствующий карантин также касаться праздничных дней.
— Под это понятие теоретически могут подпадать праздничные дни. Кроме того, в Украине достаточно много иудеев, мусульман, христиан. У всех разные праздники. Для кого-то выходной пятница, а для кого-то — суббота или воскресенье, — объясняет эксперт.
Ответственность за нарушение карантина, по словам юриста, является общей. В случае введения карантина выходного дня нормы будут действовать в более контрольном режиме. К слову, сейчас штрафы за нарушение карантина составляют от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн для граждан, для должностных лиц — от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
Относительно введения комендантского часа Иван Либерман отмечает, что без новых законов по комендантскому часу именно во время пандемии или без изменений в действующем законодательстве не обойтись. Постановлений и распоряжений Кабмина или министерств будет недостаточно.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти. 4 ноября зафиксировали очередной антирекорд — за сутки заболели уже 9 524 человека, с начала пандемии — 420 617.
В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек.
Виктория Гирко