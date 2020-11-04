В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня і обговорюють питання введення комендантської години. Рішення пояснюють різким збільшенням кількості хворих на коронавірус. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував чутки про те, що посилення карантину передбачатиме комендантську годину.

Оскільки, згідно із законодавством, комендантська година – це заборона громадянам в певний час доби перебувати на вулицях та в громадських місцях. Її запроваджують тільки у разі дії на території країни надзвичайного стану. Водночас в Україні його може встановити своїм указом тільки президент. МОЗ поки не рекомендує цього робити.

Факти ICTV розповідають, за яких умов можуть запровадити комендантську годину в Україні, що передбачає карантин вихідного дня і як це врегулювати на законодавчому рівні.

Комендантська година в Україні

Крім того, ст. 18 закону Про правовий режим надзвичайного стану передбачає, що комендантська година під час надзвичайного стану можлива лише у зв’язку з масовими порушеннями громадського порядку.

Також у липні цього року уряд затвердив постанову №573 Про порядок запровадження комендантської години, у якій зазначається, що воно здійснюється лише за умови реальної загрози життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку.

У такому разі призначається комендант, який має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину. Для контролю ситуації запроваджують систему пропускного режиму та за рішенням коменданта видають перепустки.

У разі запровадження комендантської години патрулі можуть:

затримувати і доставляти в органи або підрозділи Нацполіції правопорушників;

перевіряти документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та перепустки;

за потреби оглядати речі, транспортні засоби, багаж та вантажі;

вилучати предмети, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення;

тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських місцях перебування або пересування осіб, рух транспортних засобів;

проникати на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, у житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать особам, під час припинення кримінального правопорушення та в разі переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;

використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам (за їхньою згодою), підприємствам, установам і організаціям для запобігання вчиненню кримінального правопорушення або доставки до лікувальних закладів осіб, які потребують медичної допомоги.

Порушника комендантської години можуть затримувати і доставляти до поліції, але притягають його до відповідальності на підставі рішення відповідного органу чи суду.

Що передбачатиме карантин вихідного дня

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, карантин вихідного дня передбачає, що діятимуть суворіші обмеження, ніж у будні.

Зокрема, можуть закрити більшу кількість магазинів, а закладам харчування дозволити працювати тільки на винос. Однак більш детальної інформації про конкретні кроки і обмеження поки немає.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що адаптивний карантин в Україні, який діє до 31 грудня 2020 року, наступного тижня продовжать. Тому на території кожної області діятимуть обмеження залежно від того, до якої зони карантину вона потрапила.

Як посилення карантину врегулювати на законодавчому рівні

Адвокат Іван Ліберман у коментарі Фактам ICTV говорить – для того, щоб врегулювати на законодавчому рівні всі питання, які стосуються карантину вихідного дня, відповідний закон повинні ухвалити депутати Верховної Ради. Інший варіант передбачає внесення доповнень до чинних постанов Кабінету міністрів.

Крім того, на законодавчому рівні потрібно чітко визначити, що означає поняття вихідний день. І чи відповідний карантин також стосуватиметься святкових днів.

– Під це поняття теоретично можуть підпадати святкові дні. Крім того, в Україні досить багато іудеїв, мусульман, християн. У всіх різні свята. Для когось вихідний п’ятниця, а для когось – субота або неділя, – пояснює експерт.

Відповідальність за порушення карантину, за словами правника, є загальною. У разі запровадження карантину вихідного дня норми діятимуть у більш контрольному режимі. До слова, наразі штрафи за порушення карантину становлять від 17 тис. грн до 32 тис. грн для громадян, для посадових осіб – від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Стосовно запровадження комендантської години Іван Ліберман зазначає, що без нових законів щодо комендантської години саме під час пандемії або без змін у чинному законодавстві не обійтись. Постанов і розпоряджень Кабміну або ж міністерств буде недостатньо.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати. 4 листопада зафіксували черговий антирекорд – за добу захворіли вже 9 524 людини, від початку пандемії – 420 617.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина.

Вікторія Гірко