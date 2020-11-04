С июля 2021 года каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления будет подтверждать владение украинским языком.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

— 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком, — отметил Тарас Кремень.

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То есть все будущие народные депутаты, министры, работники местных органов власти должны свободно владеть государственным языком.

Закон о языке

В апреле 2019 года ВРУ приняла закон об украинском языке.

Документ предусматривает обязательное использование языка работниками органов государственной власти, местного самоуправления, в публичных сферах общественной жизни.

Кроме того, государственным языком должны владеть судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, педагоги и медики.