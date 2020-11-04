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Факти / Україна

Майбутніх нардепів і міністрів зобов’яжуть складати іспит з української мови

З липня 2021 року кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування підтверджуватиме володіння українською мовою.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

– 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою, – зазначив Тарас Кремінь.

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Тобто всі майбутні народні депутати, міністри, працівники місцевої влади мають вільно володіти державною мовою.

Закон про мову

У квітні 2019 року ВРУ ухвалила закон про українську мову.

Документ передбачає обов’язкове використання мови працівниками органів державної влади, місцевого самоврядування, в публічних сферах суспільного життя.

Крім того, державною мовою мають володіти судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, освітяни та медики.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Pixabay

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