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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

С начала С конца
Прямая трансляция
12:55 - 06 ноября

Появились официальные результаты выборов в Днепровский городской совет.

Больше всего голосов получила партия Пропозиція — 29,06%.

Остальные победители:

  • ОПЗЖ — 17,29%;
  • Слуга народа — 11,29%;
  • Громадська сила — 9,77%
  • Европейская солидарность — 8,01%;
  • Блок Вилкула — 6,20%.

Во втором туре выборов мэра Днепра встретятся действующий глава Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).

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10:44 - 06 ноября

Появились официальные результаты выборов в Сумской городской совет.

Больше всего голосов получила партия ВО Батькивщина — 16 тыс. 174 голосов (26,05%).

Также в пятерку победителей вошли:

  • ОПЗЖ — 11 тыс. 55 голосов (17,80%);
  • Европейская солидарность — 10 тыс. 793 голоса (17,38%);
  • Слуга народа — 9 тыс. 832 голоса (15,83%);
  • Сила и честь — 3 тыс. 340 голосов (5,38%);

Второй тур выборов мэра Сум назначен на 15 ноября. За пост городского главы поборются действующий мэр Сум Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность).

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19:51 - 05 ноября

Херсонская городская ТИК обнародовала результаты выборов городского головы. Во втором туре сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.

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11:20 - 05 ноября

Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии Доверяй делам) и кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Николай Скорик.

Соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.

Источник: Одесский городской совет

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16:10 - 04 ноября
Повторное голосование состоится 15 и 22 ноября

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16:05 - 04 ноября

Повторное голосование на выборах городского головы Славянска (Донецкая обл.) и Дрогобыча (Львовская обл.) назначено на 22 ноября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

На сайте ЦИК пока не указано, кто из кандидатов прошел во второй тур.

В повторных выборах примут участие самовыдвиженцы Андрей Веселый и Тарас Кучма.

Что касается выборов мэра Славянска, то, по информации местных СМИ, во второй тур вышли Павел Придворов и нынешний городской голова Вадим Лях.

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10:07 - 04 ноября

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с избирательных участков в столице.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

В то же время никаких данных он не предоставил, ссылаясь на пока не готовые протоколы.

На вопрос, набирает ли нынешний мэр столицы Виталий Кличко достаточно голосов для победы уже в первом туре выборов Киевского городского головы, Нилов ответил:

— Протокол покажет.

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09:12 - 04 ноября

В Черновцах сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении 400 недействительных избирательных бюллетеней.

— 3 ноября, в полицию поступило сообщение от кандидата в депутаты Черновицкого городского совета о том, что в помещении территориальной избирательной комиссии он обнаружил почти 400 недействительных избирательных бюллетеней, на которых не проставлены отметки участковой избирательной комиссии, — говорится в сообщении полиции.

Источник: Отдел коммуникации полиции Черновицкой области

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09:09 - 04 ноября

В Харькове не будет второго тура выборов мэра города — Геннадий Кернес третий раз одержал победу.

По результатам обработки 100% протоколов Харьковская городская ТИК сообщила, что из 14 кандидатов действующий мэр Харькова получил поддержку 60,34% избирателей — это 195 044 голоса.

У его ближайшего соперника — Александра Фельдмана от ОПЗЖ — 14,32%, или 46 278 голосов.

На третьем месте — кандидат от Слуги народа Алексей Кучер. У него 7,24% (23 401 голос).

Официально результаты объявят 4 ноября.

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09:21 - 03 ноября

Второй тур выборов мэра в Краматорске состоится 15 ноября. В первом туре самовыдвиженца Александра Гончаренко поддержали 19 390 избирателей (48,61%), а действующий мэр Краматорска Андрей Панков получил 15 056 голосов (37,75%).

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