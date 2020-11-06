Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.
Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
Появились официальные результаты выборов в Днепровский городской совет.
Больше всего голосов получила партия Пропозиція — 29,06%.
Остальные победители:
- ОПЗЖ — 17,29%;
- Слуга народа — 11,29%;
- Громадська сила — 9,77%
- Европейская солидарность — 8,01%;
- Блок Вилкула — 6,20%.
Во втором туре выборов мэра Днепра встретятся действующий глава Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).
Появились официальные результаты выборов в Сумской городской совет.
Больше всего голосов получила партия ВО Батькивщина — 16 тыс. 174 голосов (26,05%).
Также в пятерку победителей вошли:
- ОПЗЖ — 11 тыс. 55 голосов (17,80%);
- Европейская солидарность — 10 тыс. 793 голоса (17,38%);
- Слуга народа — 9 тыс. 832 голоса (15,83%);
- Сила и честь — 3 тыс. 340 голосов (5,38%);
Второй тур выборов мэра Сум назначен на 15 ноября. За пост городского главы поборются действующий мэр Сум Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность).
Херсонская городская ТИК обнародовала результаты выборов городского головы. Во втором туре сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.
Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии Доверяй делам) и кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Николай Скорик.
Соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.
Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.
Источник: Одесский городской совет
Повторное голосование на выборах городского головы Славянска (Донецкая обл.) и Дрогобыча (Львовская обл.) назначено на 22 ноября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
На сайте ЦИК пока не указано, кто из кандидатов прошел во второй тур.
В повторных выборах примут участие самовыдвиженцы Андрей Веселый и Тарас Кучма.
Что касается выборов мэра Славянска, то, по информации местных СМИ, во второй тур вышли Павел Придворов и нынешний городской голова Вадим Лях.
Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с избирательных участков в столице.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
В то же время никаких данных он не предоставил, ссылаясь на пока не готовые протоколы.
На вопрос, набирает ли нынешний мэр столицы Виталий Кличко достаточно голосов для победы уже в первом туре выборов Киевского городского головы, Нилов ответил:
— Протокол покажет.
В Черновцах сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении 400 недействительных избирательных бюллетеней.
— 3 ноября, в полицию поступило сообщение от кандидата в депутаты Черновицкого городского совета о том, что в помещении территориальной избирательной комиссии он обнаружил почти 400 недействительных избирательных бюллетеней, на которых не проставлены отметки участковой избирательной комиссии, — говорится в сообщении полиции.
В Харькове не будет второго тура выборов мэра города — Геннадий Кернес третий раз одержал победу.
По результатам обработки 100% протоколов Харьковская городская ТИК сообщила, что из 14 кандидатов действующий мэр Харькова получил поддержку 60,34% избирателей — это 195 044 голоса.
У его ближайшего соперника — Александра Фельдмана от ОПЗЖ — 14,32%, или 46 278 голосов.
На третьем месте — кандидат от Слуги народа Алексей Кучер. У него 7,24% (23 401 голос).
Официально результаты объявят 4 ноября.
Второй тур выборов мэра в Краматорске состоится 15 ноября. В первом туре самовыдвиженца Александра Гончаренко поддержали 19 390 избирателей (48,61%), а действующий мэр Краматорска Андрей Панков получил 15 056 голосов (37,75%).