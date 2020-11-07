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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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Прямая трансляция
15:03 - 07 ноября

В Ровно кандидат от оппозиционной платформы — При жизни судятся, чтобы добиться пересчета голосов на выборах в областной совет. Для преодоления барьера в 5% им не хватило всего одного голоса.

У Рівному ОПЗЖ судиться за те, щоб пройти до облради. Аби набрати 5%, їм не вистачає одного голосу. Про це заявив…

Опубліковано Четверта влада Субота, 7 листопада 2020 р.

Сейчас суд идет в Ровно.

Источник: Четвертая власть

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14:50 - 07 ноября

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Марганецкого и Васильковской городской ТИК.

Комиссия установила факт систематического нарушения законодательства и досрочно прекратила полномочия обоих составов.

Источник: ЦИК

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14:16 - 07 ноября

Винница имеет нового мэра

Мэром Винницы стал действующий мэр Сергей Моргунов. Он набрал 65,93% голосов.

Результаты выборов в горсовет

  • Украинская стратегия Гройсмана — 51,34% (34 депутата);
  • Европейская солидарность — 13,32% (9 депутатов);
  • Слуга народа — 7,15% (6 депутатов);
  • Оппозиционная платформа при жизни — 6,53% (5 депутатов).

Какие партии прошли в областной совет

  • Украинская стратегия Гройсмана — 44,37%;
  • Европейская солидарность — 11,99%;
  • Батькивщииа — 11,11%;
  • Слуга народа — 8,76%;
  • Оппозиционная платформа — при жизни — 6,78%;
  • За майбутнє — 5,92%.

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19:49 - 06 ноября

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты  местных выборов в столице.

В Киевский городской совет проходят семь политических партий:

  • Европейская солидарность — 20,52%;
  • УДАР — 19,98%
  • Единство Александра Омельченко — 8,74%
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,81%
  • Слуга народа — 7,53%
  • Батькивщина — 7,49%
  • Голос — 5,97%

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19:48 - 06 ноября

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко в целом набрал 50,52%голосов.

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12:55 - 06 ноября

Появились официальные результаты выборов в Днепровский городской совет.

Больше всего голосов получила партия Пропозиція — 29,06%.

Остальные победители:

  • ОПЗЖ — 17,29%;
  • Слуга народа — 11,29%;
  • Громадська сила — 9,77%
  • Европейская солидарность — 8,01%;
  • Блок Вилкула — 6,20%.

Во втором туре выборов мэра Днепра встретятся действующий глава Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).

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10:44 - 06 ноября

Появились официальные результаты выборов в Сумской городской совет.

Больше всего голосов получила партия ВО Батькивщина — 16 тыс. 174 голосов (26,05%).

Также в пятерку победителей вошли:

  • ОПЗЖ — 11 тыс. 55 голосов (17,80%);
  • Европейская солидарность — 10 тыс. 793 голоса (17,38%);
  • Слуга народа — 9 тыс. 832 голоса (15,83%);
  • Сила и честь — 3 тыс. 340 голосов (5,38%);

Второй тур выборов мэра Сум назначен на 15 ноября. За пост городского главы поборются действующий мэр Сум Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность).

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19:51 - 05 ноября

Херсонская городская ТИК обнародовала результаты выборов городского головы. Во втором туре сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.

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11:20 - 05 ноября

Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии Доверяй делам) и кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Николай Скорик.

Соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.

Источник: Одесский городской совет

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16:10 - 04 ноября
Повторное голосование состоится 15 и 22 ноября

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