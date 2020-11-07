Как проходит подсчет бюллетеней на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
В Ровно кандидат от оппозиционной платформы — При жизни судятся, чтобы добиться пересчета голосов на выборах в областной совет. Для преодоления барьера в 5% им не хватило всего одного голоса.
У Рівному ОПЗЖ судиться за те, щоб пройти до облради. Аби набрати 5%, їм не вистачає одного голосу. Про це заявив…
Опубліковано Четверта влада Субота, 7 листопада 2020 р.
Сейчас суд идет в Ровно.
Источник: Четвертая власть
ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Марганецкого и Васильковской городской ТИК.
Комиссия установила факт систематического нарушения законодательства и досрочно прекратила полномочия обоих составов.
Источник: ЦИК
Винница имеет нового мэра
Мэром Винницы стал действующий мэр Сергей Моргунов. Он набрал 65,93% голосов.
Результаты выборов в горсовет
- Украинская стратегия Гройсмана — 51,34% (34 депутата);
- Европейская солидарность — 13,32% (9 депутатов);
- Слуга народа — 7,15% (6 депутатов);
- Оппозиционная платформа при жизни — 6,53% (5 депутатов).
Какие партии прошли в областной совет
- Украинская стратегия Гройсмана — 44,37%;
- Европейская солидарность — 11,99%;
- Батькивщииа — 11,11%;
- Слуга народа — 8,76%;
- Оппозиционная платформа — при жизни — 6,78%;
- За майбутнє — 5,92%.
Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в столице.
В Киевский городской совет проходят семь политических партий:
- Европейская солидарность — 20,52%;
- УДАР — 19,98%
- Единство Александра Омельченко — 8,74%
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,81%
- Слуга народа — 7,53%
- Батькивщина — 7,49%
- Голос — 5,97%
Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко в целом набрал 50,52%голосов.
Появились официальные результаты выборов в Днепровский городской совет.
Больше всего голосов получила партия Пропозиція — 29,06%.
Остальные победители:
- ОПЗЖ — 17,29%;
- Слуга народа — 11,29%;
- Громадська сила — 9,77%
- Европейская солидарность — 8,01%;
- Блок Вилкула — 6,20%.
Во втором туре выборов мэра Днепра встретятся действующий глава Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).
Появились официальные результаты выборов в Сумской городской совет.
Больше всего голосов получила партия ВО Батькивщина — 16 тыс. 174 голосов (26,05%).
Также в пятерку победителей вошли:
- ОПЗЖ — 11 тыс. 55 голосов (17,80%);
- Европейская солидарность — 10 тыс. 793 голоса (17,38%);
- Слуга народа — 9 тыс. 832 голоса (15,83%);
- Сила и честь — 3 тыс. 340 голосов (5,38%);
Второй тур выборов мэра Сум назначен на 15 ноября. За пост городского главы поборются действующий мэр Сум Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (Европейская солидарность).
Херсонская городская ТИК обнародовала результаты выборов городского головы. Во втором туре сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.
Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии Доверяй делам) и кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Николай Скорик.
Соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.
Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.
Источник: Одесский городской совет