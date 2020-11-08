11:20 -

Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии Доверяй делам) и кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Николай Скорик.

Соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.

Источник: Одесский городской совет