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Факти / Україна / Суспільство

Україна не відмовиться від 12-річки у школах: Шкарлет пояснив чому

Відмова від 12-річної освіти у школі – це абсолютний фейк, написав у соцмережі т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, коментуючи розмови про терміни початку та завершення шкільного навчання.

Він пояснив, що 12-річна система – це загальноєвропейська практика, до якої мають звикнути і українці.

– У Німеччині в деяких федеральних землях дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату, – розповів Шкарлет.

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Водночас він визнав, що небхідно напрацювати рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стала зручною та ефективною для дітей, педагогів та батьків.

За його словами, у деяких країнах ЄС навчання розпочинають у 5 років і закінчують у 17. МОН також розглядає такий варіант.

– Наголошую, що дискусія є відкритою, і допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме, – підсумував чиновник.

Іспит з математики з 2021

В українських школах з 2021 року вводять ще один обов’язковий іспит для випускних класів – з математики.

Учні складатимуть його в рамках Державної підсумкової атестації.

Раніше випускники мали вибір – здавати історію України чи математику.

Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: Dreamstime

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