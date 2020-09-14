Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021 года

В украинских школах со следующего года вводят еще один экзамен для выпускных классов. Школьники будут сдавать обязательный экзамен по математике.
Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации, сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
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— Государственная итоговая аттестация в 2021 году, для соискателей полного общего среднего образования, станет обязательной по украинскому языку и математике. Это нововведение, — рассказала Вакуленко.
Ранее выпускникам давали выбор — сдавать историю Украины или математику.
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Источник: УЦОКО