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Факты / Украина / Общество

Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021 года

В украинских школах со следующего года вводят еще один экзамен для выпускных классов. Школьники будут сдавать обязательный экзамен по математике.

Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации, сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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— Государственная итоговая аттестация в 2021 году, для соискателей полного общего среднего образования, станет обязательной по украинскому языку и математике. Это нововведение, — рассказала Вакуленко.

Ранее выпускникам давали выбор — сдавать историю Украины или математику.

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Источник: УЦОКО

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