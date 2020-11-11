Если бы выборы президента Украина проходили бы во второй половине октября 2020 года, то главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 33,3% избирателей.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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За лидера ЕС Петра Порошенко проголосовали бы 17,3% респондентов, за лидера Всеукраинского объединения Батькивщина Юлию Тимошенко — 11,1%, а за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко — 10,5%

Опрос проводили с 17 по 24 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины. Было опрошено 1 502 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Украинцы поддерживают роспуск КСУ

75,3% украинцев поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.

Об этом говорится в опросе онлайн-панели Gradus. Большинство опрошенных также негативно относятся к самому решению КСУ о признании отдельных положений антикоррупционного законодательства не соответствующими основному закону.