Якби вибори президента України проходили б у другій половині жовтня 2020 року, то главу держави Володимира Зеленського підтримали б 33,3% виборців.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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За лідера ЄС Петра Порошенка проголосували б 17,3% респондентів, за лідера Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлію Тимошенко – 11,1%, а за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка – 10,5%.

Опитування тривало з 17 по 24 жовтня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для України загалом та для окремих п’яти макрорегіонів (Захід, Центр, Південь, Схід, Донбас). Опитування не проводилося на територіях, тимчасово не контрольованих владою України. Було опитано 1 502 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

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