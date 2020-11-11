Украина поддерживает завершение военных действий в Нагорном Карабахе

Украина приветствует прекращение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины.
— Следующий шаг — работа над восстановлением стабильности и жизнедеятельности Нагорного Карабаха.
Для достижения полного урегулирования ситуации нужно действовать на основе международного права и привлечь международные усилия.
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Также министерство подчеркнуло, что Украина выступает за территориальную целостность Азербайджана, ведь сама страдает от агрессии Российской Федерации.
Ситуация в Нагорном Карабахе
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в регионе состоится миротворческая миссия военных из России и Турции.