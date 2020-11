В Армении 11 ноября продолжаются протесты против мирного соглашения, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян с РФ и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

На площади Свободы в центре Еревана собрался многотысячный митинг. Между протестующими и полицией начались стычки.

Армянская оппозиция заявила о создании комитета национального спасения.

Freedom Square in Yerevan at the moment where 17 parties are holding a rally. Police have already demanded the rally be put to an end stating that under the current martial law, large gatherings are prohibited. pic.twitter.com/dm8rekzxX8

