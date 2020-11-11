PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Стычки и задержания: в Ереване собрался многотысячный митинг

В Армении 11 ноября продолжаются протесты против мирного соглашения, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян с РФ и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

На площади Свободы в центре Еревана собрался многотысячный митинг. Между протестующими и полицией начались стычки.

Армянская оппозиция заявила о создании комитета национального спасения.

 

Читайте: Конфликт в Карабахе: как Армения и Азербайджан подписали мир и была капитуляция

Полиция проводит массовые задержания участников акции протеста и запихивает их в автозаки.

Правоохранители свои действия объясняют тем, что в стране сейчас режим военного положения, поэтому массовые собрания запрещены.

Прямую трансляцию событий из центра Еревана ведет местный телеканал Aysor TV.

Протесты в Армении

Массовые протесты в Ереване вспыхнули 10 ноября после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

10 ноября демонстранты захватили здание парламента и избили спикера национального собрания Арарата Мирзояна.

Оппозиция требует отставки власти из-за подписания соглашения.

Полиция задержала шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти.

Фото: ermeni 

Источник: Интерфакс

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка