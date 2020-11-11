В Армении 11 ноября продолжаются протесты против мирного соглашения, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян с РФ и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

На площади Свободы в центре Еревана собрался многотысячный митинг. Между протестующими и полицией начались стычки.

Армянская оппозиция заявила о создании комитета национального спасения.

Freedom Square in Yerevan at the moment where 17 parties are holding a rally. Police have already demanded the rally be put to an end stating that under the current martial law, large gatherings are prohibited. pic.twitter.com/dm8rekzxX8 — ermeni (baby eater)????????֎ (@syriahay) November 11, 2020

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Полиция проводит массовые задержания участников акции протеста и запихивает их в автозаки.

Правоохранители свои действия объясняют тем, что в стране сейчас режим военного положения, поэтому массовые собрания запрещены.

Прямую трансляцию событий из центра Еревана ведет местный телеканал Aysor TV.

Протесты в Армении

Массовые протесты в Ереване вспыхнули 10 ноября после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

10 ноября демонстранты захватили здание парламента и избили спикера национального собрания Арарата Мирзояна.

Оппозиция требует отставки власти из-за подписания соглашения.

Полиция задержала шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти.

Фото: ermeni