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Факти / Україна / Політика

Україна підтримує завершення військових дій у Нагірному Карабасі

Україна вітає припинення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ України.

– Наступний крок – робота над відновленням стабільності та життєдіяльності Нагірного Карабаху.

Для досягнення повного врегулювання ситуації потрібно діяти на основі міжнародного права та залучити міжнародні зусилля.

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Також міністерство підкреслило, що Україна виступає за територіальну цілісніть Азербайджану, адже сама потерпає від агресії Російської Федерації.

Ситуація у Нагірному Карабасі

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання угоди про припинення війни у Нагірному Карабасі.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що у регіоні відбудеться миротворча місія військових з Росії та Туреччини.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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