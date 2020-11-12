Самострой – построенное собственником здание, сооружение или конструкция, на которое не выдавалось официальное разрешение местных властей.

Собственник не обладает правом собственности, у него нет нужных документов, поэтому он не может продать, отдать, подарить или сдать в аренду конкретный объект. Также в таком здании нельзя прописать жильцов и провести коммуникации.

Предупредить негативные последствия владения таким объектом можно только в том случае, если узаконить его в соответствии с нынешними нормами.

Компания DOZVIL предоставит услуги по узакониванию, чтобы самострой в результате стал законным объектом недвижимости. Комплекс услуг предоставляется под ключ, от начала до конца, профессионалами своего дела.

Зачем узаконивать самовольное строение?

Есть несколько причин как можно скорее оформить право собственности:

Нарушение законодательства . Любое самовольное строение – это нарушение закона. Сначала идет предупреждение, потом штраф, а в дальнейшем происходит принудительный снос здания.

Исключена реализация прав собственника . Фактический владелец объекта не сможет стать его юридическим владельцем, потому что он не приобретает право собственности.

Невозможность подключения коммуникаций . Никто из представителей коммунальных служб не будет связываться с самовольными строениями и подключать электричество, газ, канализацию и водопровод.

Государство не оказывает поддержку самовольным застройщикам, хотя есть инструменты, описанные в законах, позволяющие без проблем узаконить объект.

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Как узаконить самострой?

Большинство объектов необходимо узаконить через суд и после этого сформировать пакет документов на объект. Но есть упрощенная процедура узаконивания для жилых домов, построенных до 1992 года.

Проводится техническая инвентаризация, подготавливается технический паспорт, а также создается решение о присвоении адреса. Только после этого регистрируется право собственности.

Лучшим решением является сторонняя помощь, а именно сотрудничество с компанией DOZVIL. Профессиональные юристы и менеджеры знают, как правильно организовать все процедуры.

В результате каждый клиент получает требуемый проект и соответствующее право собственности. Сотрудничество обязательно подкрепляется подписанием договора между сторонами.