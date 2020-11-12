Самобуд – побудована власником будівля, споруда або конструкція, на яку не видавалося офіційного дозволу місцевої влади.

Власник не має права власності, у нього немає відповідних документів, тому він не може продати, віддати, подарувати або здати в оренду конкретний об’єкт. Також у такому будинку не можна прописати мешканців та провести комунікації.

Запобігти негативним наслідкам володіння таким об’єктом можна тільки в тому разі, якщо узаконити його відповідно до нинішніх норм.

Компанія DOZVIL надасть послуги з узаконення, щоб самобуд став законним об’єктом нерухомості. Комплекс послуг надається під ключ, від початку до кінця, професіоналами своєї справи.

Навіщо узаконювати самовільну будову?

Є кілька причин якомога швидше оформити право власності:

Порушення законодавства. Будь-яка самовільна будова – це порушення закону. Спочатку йде попередження, потім штраф, а надалі відбувається примусове знесення будівлі.

Неможливість реалізації прав власника. Фактичний власник об’єкта не зможе стати його юридичним власником, тому що він не набуває права власності.

Неможливість підведення комунікацій. Ніхто з представників комунальних служб не буде зв’язуватися з самовільними будовами та підключати електрику, газ, каналізацію та водопровід.

Держава не надає підтримку самовільним забудовникам, хоча є інструменти, описані в законах, що дозволяють без проблем узаконити об’єкт.

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Як узаконити самовільну забудову?

Більшість об’єктів необхідно узаконити через суд і після цього сформувати пакет документів на об’єкт. Але є спрощена процедура узаконення для житлових будинків, побудованих до 1992 року.

Проводиться технічна інвентаризація, готується технічний паспорт, а також створюється рішення про присвоєння адреси. Тільки після цього реєструється право власності.

Кращим рішенням є стороння допомога, а саме співпраця з компанією DOZVIL. Професійні юристи і менеджери знають, як правильно організувати всі процедури.

В результаті кожен клієнт отримує необхідний проект і відповідне право власності. Співпраця обов’язково підкріплюється підписанням договору між сторонами.