Карантин выходного дня в Украине: что это значит и список ограничений

Согласно информации компании Poster, на выходных рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%.

Меньше зависят от выходных кафе и пекарни. Для них выручка в субботу и воскресенье составляет 27% и 25% соответственно.

Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, но постоянные затраты при этом останутся на уровне.

* Исследование компании базировалось на операционных данных около 5 тыс. заведений Украины. Данные за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.