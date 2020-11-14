Карантин выходного дня в Украине: что это значит и список ограничений

Сколько продлится карантин выходного дня?
Карантин выходного дня ввели с субботы 14 ноября по понедельник 30 ноября. Три недели подряд он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Где будет действовать карантин?
Ограничения в выходные будут действовать на всей территории Украины. Кроме того, правительство внесло изменения в постановление №641 и отменило адаптивный карантин с разделением на зоны (зеленую, желтую, оранжевую, красную).
Вместо него в Украине ввели общегосударственный карантин, для которого оставили ограничения оранжевой зоны.
Что запрещено в будни?
Поскольку в Украине начнет действовать общегосударственный карантин, то в будни во всех регионах будут следующие ограничения:
- рестораны и кафе не будут работать после 22.00 до 07.00, кроме заказов навынос и адресной доставки;
- запрещены все культурные, концертные, социальные, религиозные, рекламные мероприятия с участием более 20 человек;
- театры и кинотеатры будут работать с 50% заполненностью мест;
- транспорт будет перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения;
- запрещены дискотеки, вечеринки в ночных клубах;
- запрещено обучение в группах более 20 человек или если на самоизоляции более 50%;
- спортзалы и фитнес-залы будут работать, если обеспечат пребывание одного человека на 20 кв.м.
Что запрещено в выходные?
С 00.00 субботы до 00.00 понедельника запретят:
- принимать посетителей барам, ресторанам, кафе. Разрешат торговлю навынос;
- принимать посетителей в развлекательных заведениях;
- принимать посетителей учреждениям культуры, фитнес-центрам и бассейнам;
- торговую деятельность, кроме магазинов, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.
Разрешат на выходных:
- работу учреждений, предоставляющих финансовые услуги;
- работу операторов почтовой связи;
- деятельность работников медицинской и ветеринарной практики;
- работу АЗС без зон питания, СТО.
- работу гостиниц.
Как будет работать транспорт?
На период действия карантина выходного дня в Украине работа транспорта не будет останавливаться.
Пока будет действовать общегосударственный карантин, то автотранспорт, в частности маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и Укрзализныця будет перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.
Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.
Остановят ли метро?
Работу метрополитена не будут останавливать, как и в целом работу всего общественного транспорта. Все потому, что это критически важная инфраструктура.
Сколько заведения питания потеряют от карантина выходного дня?
Согласно информации компании Poster, на выходных рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%.
Меньше зависят от выходных кафе и пекарни. Для них выручка в субботу и воскресенье составляет 27% и 25% соответственно.
Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, но постоянные затраты при этом останутся на уровне.
* Исследование компании базировалось на операционных данных около 5 тыс. заведений Украины. Данные за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.
Как правительство поддержит бизнес?
Правительство готово восстановить и расширить такие программы поддержки:
- компенсацию части зарплат работников в связи с простоем;
- программу портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);
- возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, что сейчас оговаривается с Торгово-промышленной палатой;
- продолжение реализации программы доступных кредитов 5-7-9, которая разрешает получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.