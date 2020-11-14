Карантин выходного дня в Украине: что это значит и список ограничений

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Факты / Украина / Общество
Карантин выходного дня в Украине: сколько продлится и что запретили

Карантин выходного дня в Украине: сколько продлится и что запретили

11 ноября Кабинет министров внес изменения в постановление №641 и ввел карантин выходного дня в Украине и общегосударственный карантин.

Такой шаг стал альтернативой полному локдауну экономики.

Сколько будут действовать ограничения, что они предусматривают и что будет с транспортом — читайте в материале.

Сколько продлится карантин выходного дня?

Карантин выходного дня ввели с субботы 14 ноября по понедельник 30 ноября. Три недели подряд он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Где будет действовать карантин?

Ограничения в выходные будут действовать на всей территории Украины. Кроме того, правительство внесло изменения в постановление №641 и отменило адаптивный карантин с разделением на зоны (зеленую, желтую, оранжевую, красную).

Вместо него в Украине ввели общегосударственный карантин, для которого оставили ограничения оранжевой зоны.

Что запрещено в будни?

Поскольку в Украине начнет действовать общегосударственный карантин, то в будни во всех регионах будут следующие ограничения:

  • рестораны и кафе не будут работать после 22.00 до 07.00, кроме заказов навынос и адресной доставки;
  • запрещены все культурные, концертные, социальные, религиозные, рекламные мероприятия с участием более 20 человек;
  • театры и кинотеатры будут работать с 50% заполненностью мест;
  • транспорт будет перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения;
  • запрещены дискотеки, вечеринки в ночных клубах;
  • запрещено обучение в группах более 20 человек или если на самоизоляции более 50%;
  • спортзалы и фитнес-залы будут работать, если обеспечат пребывание одного человека на 20 кв.м.

Что запрещено в выходные?

С 00.00 субботы до 00.00 понедельника запретят:

  • принимать посетителей барам, ресторанам, кафе. Разрешат торговлю навынос;
  • принимать посетителей в развлекательных заведениях;
  • принимать посетителей учреждениям культуры, фитнес-центрам и бассейнам;
  • торговую деятельность, кроме магазинов, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Разрешат на выходных:

  • работу учреждений, предоставляющих финансовые услуги;
  • работу операторов почтовой связи;
  • деятельность работников медицинской и ветеринарной практики;
  • работу АЗС без зон питания, СТО.
  • работу гостиниц.

Карантин выходного дня в Украине: что это значит и список ограничений

Как будет работать транспорт?

На период действия карантина выходного дня в Украине работа транспорта не будет останавливаться.

Пока будет действовать общегосударственный карантин, то автотранспорт, в частности маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и Укрзализныця будет перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.

Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

Остановят ли метро?

Работу метрополитена не будут останавливать, как и в целом работу всего общественного транспорта. Все потому, что это критически важная инфраструктура.

Сколько заведения питания потеряют от карантина выходного дня?

Согласно информации компании Poster, на выходных рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%.

Меньше зависят от выходных кафе и пекарни. Для них выручка в субботу и воскресенье составляет 27% и 25% соответственно.

Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, но постоянные затраты при этом останутся на уровне.

* Исследование компании базировалось на операционных данных около 5 тыс. заведений Украины. Данные за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.

Как правительство поддержит бизнес?

Правительство готово восстановить и расширить такие программы поддержки:

  • компенсацию части зарплат работников в связи с простоем;
  • программу портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);
  • возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, что сейчас оговаривается с Торгово-промышленной палатой;
  • продолжение реализации программы доступных кредитов 5-7-9, которая разрешает получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

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