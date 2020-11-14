Карантин вихідного дня в Україні: що це означає і список обмежень

Скільки триватиме карантин вихідного дня?
Карантин вихідного дня запровадили з суботи 14 листопада до понеділка 30 листопада. Три тижні поспіль він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Де діятиме карантин?
Обмеження у вихідні діятимуть на всій території України. Крім того, уряд вніс зміни до постанови №641 і скасував адаптивний карантин з поділом на зони (зелену, жовту, помаранчеву, червону).
Замість нього в Україні запровадили загальнодержавний карантин, для якого залишили обмеження помаранчевої зони.
Що заборонено у будні?
Оскільки в Україні почне діяти загальнодержавний карантин, то у будні у всіх регіонах будуть такі обмеження:
- ресторани і кафе не працюватимуть після 22.00 до 07.00, крім замовлень на виніс і адресної доставки;
- заборонені всі культурні, концертні, соціальні, релігійні, рекламні заходи за участю понад 20 людей;
- театри і кінотеатри працюватимуть з 50% заповненістю місць;
- транспорт перевозитиме пасажирів в кількості місць, передбачених для сидіння;
- заборонені дискотеки, вечірки в нічних клубах;
- заборонене навчання в групах понад 20 осіб або якщо на самоізоляції понад 50%;
- спортзали і фітнес-зали працюватимуть, якщо забезпечать перебування однієї людини на 20 кв.м.
Що заборонено у вихідні?
З 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонять:
- приймати відвідувачів барам, ресторанам, кафе. Дозволять торгівлю на виніс;
- приймати відвідувачів у розважальних закладах;
- приймати відвідувачів закладам культури, фітнес-центрам і басейнам;
- торговельну діяльность, крім магазинів, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.
Дозволять на вихідних:
- роботу закладів, що надають фінансові послуги;
- роботу операторів поштового зв’язку;
- роботу працівників медичної та ветеринарної практики;
- роботу АЗС без зон харчувань, СТО.
- роботу готелів.
Як працюватиме транспорт?
На період дії карантину вихідного дня в Україні робота транспорту не зупинятиметься.
Поки діятиме загальнодержавний карантин, то автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та Укрзалізниця перевозитимуть пассажирів у кількості місць, передбачених для сидіння.
Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.
Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.
Чи зупинять метро?
Роботу метрополітену не зупинятимуть, як і загалом роботу всього громадського транспорту. Все через те, що це критично важлива інфраструктура.
Скільки заклади харчування втратять від карантину вихідного дня?
Згідно з інформацією компанії Poster, на вихідних ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обігу, бари – 40%, піцерії і кальянні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%.
Найменше залежать від вихідних кав’ярні та пекарні. Для них виторг у суботу та неділю становить 27% і 25% відповідно.
Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, але постійні витрати при цьому залишаться на рівні.
*Дослідження компанії базувалося на операційних даних близько 5 тис. закладів України. Дані за період з 6 січня до 8 листопада 2020 року.
Як уряд підтримає бізнес?
Уряд готовий відновити та розширити такі програми підтримки:
- компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
- програму портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
- можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;
- продовження реалізації програми доступних кредитів 5-7-9, яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.