Карантин вихідного дня в Україні: що це означає і список обмежень

Згідно з інформацією компанії Poster, на вихідних ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обігу, бари – 40%, піцерії і кальянні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%.

Найменше залежать від вихідних кав’ярні та пекарні. Для них виторг у суботу та неділю становить 27% і 25% відповідно.

Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, але постійні витрати при цьому залишаться на рівні.

*Дослідження компанії базувалося на операційних даних близько 5 тис. закладів України. Дані за період з 6 січня до 8 листопада 2020 року.