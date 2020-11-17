Что может быть причиной преждевременных родов?
Педиатр-неонатолог Людмила Мелцер говорит, что часто конкретная причина преждевременных родов непонятна. Однако факторами риска могут быть:
- предыдущие преждевременные роды;
- беременность близнецами, тройняшками и тому подобное;
- интервал между беременностями меньше, чем шесть месяцев;
- зачатие путем искусственного оплодотворения;
- проблемы с маткой, шейкой матки или плацентой;
- курение сигарет, употребление наркотических веществ и другие вредные привычки;
- некоторые инфекции, особенно околоплодных вод и нижних половых путей;
- некоторые хронические заболевания, в частности высокое кровяное давление и диабет;
- недостаточный или избыточный вес до беременности;
- стрессовые жизненные события;
- много выкидышей или абортов;
- физические травмы.
— Также причиной преждевременных родов могут быть врожденные пороки плода. Чаще всего это происходит, например, если у ребенка гидроцефалия или врожденные пороки развития. Угрозу могут представлять чрезмерная нагрузка и нерациональное питание, — добавляет педиатр-неонатолог Татьяна Самусь.
Сколько преждевременно рожденные дети находятся в реанимации?
По словам педиатра-неонатолога Елены Безпалько, длительность пребывания в реанимации недоношенных детей довольно разная. Для каждого ее определяют индивидуально, это зависит от очень большого количества факторов. Прежде всего, от срока гестации (на которой неделе родился ребенок, — Ред.) и зрелости новорожденного.
То есть чем меньше срок гестации, тем дольше новорожденные нуждаться в аппаратном дыхании и интенсивной терапии. К примеру, если ребенок родился на 24 неделе, то может находиться один-два месяца в реанимации, а ребенок, рожденный на 32-34 неделе, может находиться две-три недели или же вообще не нуждаться в интенсивной терапии.
Как долго выхаживают недоношенных детей?
Елена Безпалько объясняет, что длительность выхаживания таких детей также очень индивидуальная и зависит от срока гестации, общего состояния ребенка и от имеющихся осложнений.
Срок выхаживания преждевременно родившегося ребенка, у которого нет осложнений, может длиться от момента рождения до двух недель. Ребенка с бронхолегочной болезнью вследствие незрелости легких могут выхаживать четыре-шесть месяцев со дня рождения.
Какие смеси существуют для недоношенных детей?
Педиатр-неонатолог Татьяна Самусь говорит, что специальные смеси для преждевременно рожденных детей есть и применяются по необходимости и по назначению неонатологов. Но стоит помнить, что лучшее питание — это грудное молоко. Поскольку в его составе есть иммуноглобулины, которые защищают в первые месяцы жизни и ферменты, которые помогают ему усваиваться.
Для недоношенных детей в материнском молоке может не хватать белка, но в таком случае используется белковая добавка, дозу которой рассчитывает врач. Также недоношенным детям обязательно назначают профилактические дозы витамина D и К, часто есть потребность и в железопрофилактике.
Какая одежда нужна для недоношенных детей?
Специальная одежда недоношенным не нужна. Но врачи отмечают, что она должна быть удобной. Также рекомендуют покупать одежду швами наружу, поскольку у детей очень нежная кожа.
Как ухаживать за недоношенными детьми после выписки из больницы?
По словам врачей-неонатологов, уход за преждевременно рожденными детьми в целом не отличается от обычного.
В то же время все родители должны следить за температурным режимом дома, уметь оценить состояние кожи ребенка, правильно ухаживать за глазами, носиком и самое главное — уметь посчитать частоту дыхания. Обо всех этих особенностях врачи-неонатологи рассказывают родителям новорожденных.
Но стоит помнить, что недоношенные дети нуждаются в более частых осмотрах у педиатра, невролога и ортопеда. Частоту посещений каждый раз определяет врач.
Какие осложнения и последствия могут возникать у детей после преждевременных родов?
— Все преждевременно рожденные дети имеют риск не видеть, не слышать, могут иметь задержку развития, поэтому они нуждаются не только в интенсивном лечении в больнице, но и в наблюдении узкопрофильными специалистами и реабилитации после выписки из стационара, — объясняет Елена Безпалько.
Педиатр-неонатолог Людмила Мелцер добавляет, что в первые недели осложнения после преждевременных родов могут предусматривать:
- проблемы с дыханием из-за незрелой дыхательной системы. Некоторые недоношенные дети могут делать длительные паузы в дыхании (апноэ);
- проблемы с сердцем;
- проблемы с мозгом. Чем раньше рождается ребенок, тем больший риск кровотечения в мозгу — внутрижелудочкового кровоизлияния. Большинство кровоизлияний легкие и проходят с небольшим кратковременным воздействием;
- проблемы с контролем температуры. Переохлаждение у недоношенного ребенка может привести к проблемам с дыханием и снижению уровня сахара в крови;
- желудочно-кишечные проблемы. У недоношенных детей чаще наблюдаются незрелые желудочно-кишечные системы, что приводит к осложнениям, таким как некротизирующий энтероколит (НЭК). Но новорожденные, которые получают только грудное молоко, имеют гораздо меньший риск развития этой болезни;
- проблемы с кровью. Это могут быть анемия и желтуха. Анемия — состояние, когда в организме не хватает красных кровяных клеток; желтуха новорожденных — это желтый цвет кожи и глаз ребенка, который возникает из-за того избытка билирубина — вещества желтого цвета, которое содержится в печени или эритроцитах;
- проблемы с метаболизмом;
- проблемы с иммунной системой. Неразвитая иммунная система, характерная для недоношенных детей, может привести к большему риску заражения. Инфекция у недоношенного ребенка может быстро распространиться в кровь.
Вакцинация для недоношенных детей — как быть?
Педиатр-неонатолог Татьяна Самусь убеждает, что вакцинация для недоношенных детей не откладывается. По ее словам, все прививки должны быть сделаны в соответствии с календарем, если это позволяет состояние ребенка.
— Нужно вакцинировать ребенка от дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, менингококка, ротавирусной инфекции, пневмококка. Также должны быть прививки от полиомиелита, гепатита, туберкулеза и КПК (корь, краснуха, паротит, — Ред.) в один год, — добавляет врач.
Кроме того, от гриппа, дифтерии, столбняка и коклюша должны вакцинироваться родители ребенка и все члены семьи, чтобы образовался так называемый защитный кокон. Это делают, чтобы восстановить количество антител от этих заболеваний и минимизировать риск инфицирования ими ребенка.