День недоношенных детей: как ухаживать за новорожденными и что нужно знать

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Он был основан в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными.

Его цель — повысить уровень осведомленности о преждевременных родах, а также показать родителям, что преждевременно родившийся ребенок — это не приговор.

Факты ICTV пообщались с врачами-неонатологами и рассказывают, как долго выхаживают недоношенных детей, как правильно за ними ухаживать и какие могут быть последствия для здоровья у недоношенных детей.