PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
День недоношенных детей: как ухаживать за новорожденными и что нужно знать

День недоношенных детей: как ухаживать за новорожденными и что нужно знать

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Он был основан в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными.

Его цель — повысить уровень осведомленности о преждевременных родах, а также показать родителям, что преждевременно родившийся ребенок — это не приговор.

Факты ICTV пообщались с врачами-неонатологами и рассказывают, как долго выхаживают недоношенных детей, как правильно за ними ухаживать и какие могут быть последствия для здоровья у недоношенных детей.

Что может быть причиной преждевременных родов?

Педиатр-неонатолог Людмила Мелцер говорит, что часто конкретная причина преждевременных родов непонятна. Однако факторами риска могут быть:

  • предыдущие преждевременные роды;
  • беременность близнецами, тройняшками и тому подобное;
  • интервал между беременностями меньше, чем шесть месяцев;
  • зачатие путем искусственного оплодотворения;
  • проблемы с маткой, шейкой матки или плацентой;
  • курение сигарет, употребление наркотических веществ и другие вредные привычки;
  • некоторые инфекции, особенно околоплодных вод и нижних половых путей;
  • некоторые хронические заболевания, в частности высокое кровяное давление и диабет;
  • недостаточный или избыточный вес до беременности;
  • стрессовые жизненные события;
  • много выкидышей или абортов;
  • физические травмы.

— Также причиной преждевременных родов могут быть врожденные пороки плода. Чаще всего это происходит, например, если у ребенка гидроцефалия или врожденные пороки развития. Угрозу могут представлять чрезмерная нагрузка и нерациональное питание, — добавляет педиатр-неонатолог Татьяна Самусь.

Сколько преждевременно рожденные дети находятся в реанимации?

По словам педиатра-неонатолога Елены Безпалько, длительность пребывания в реанимации недоношенных детей довольно разная. Для каждого ее определяют индивидуально, это зависит от очень большого количества факторов. Прежде всего, от срока гестации (на которой неделе родился ребенок, — Ред.) и зрелости новорожденного.

То есть чем меньше срок гестации, тем дольше новорожденные нуждаться в аппаратном дыхании и интенсивной терапии. К примеру, если ребенок родился на 24 неделе, то может находиться один-два месяца в реанимации, а ребенок, рожденный на 32-34 неделе, может находиться две-три недели или же вообще не нуждаться в интенсивной терапии.

Как долго выхаживают недоношенных детей?

Елена Безпалько объясняет, что длительность выхаживания таких детей также очень индивидуальная и зависит от срока гестации, общего состояния ребенка и от имеющихся осложнений.

Срок выхаживания преждевременно родившегося ребенка, у которого нет осложнений, может длиться от момента рождения до двух недель. Ребенка с бронхолегочной болезнью вследствие незрелости легких могут выхаживать четыре-шесть месяцев со дня рождения.

Какие смеси существуют для недоношенных детей?

Педиатр-неонатолог Татьяна Самусь говорит, что специальные смеси для преждевременно рожденных детей есть и применяются по необходимости и по назначению неонатологов. Но стоит помнить, что лучшее питание — это грудное молоко. Поскольку в его составе есть иммуноглобулины, которые защищают в первые месяцы жизни и ферменты, которые помогают ему усваиваться.

Для недоношенных детей в материнском молоке может не хватать белка, но в таком случае используется белковая добавка, дозу которой рассчитывает врач. Также недоношенным детям обязательно назначают профилактические дозы витамина D и К, часто есть потребность и в железопрофилактике.

Какая одежда нужна для недоношенных детей?

Специальная одежда недоношенным не нужна. Но врачи отмечают, что она должна быть удобной. Также рекомендуют покупать одежду швами наружу, поскольку у детей очень нежная кожа.

Как ухаживать за недоношенными детьми после выписки из больницы?

По словам врачей-неонатологов, уход за преждевременно рожденными детьми в целом не отличается от обычного.

В то же время все родители должны следить за температурным режимом дома, уметь оценить состояние кожи ребенка, правильно ухаживать за глазами, носиком и самое главное — уметь посчитать частоту дыхания. Обо всех этих особенностях врачи-неонатологи рассказывают родителям новорожденных.

Но стоит помнить, что недоношенные дети нуждаются в более частых осмотрах у педиатра, невролога и ортопеда. Частоту посещений каждый раз определяет врач.

Какие осложнения и последствия могут возникать у детей после преждевременных родов?

— Все преждевременно рожденные дети имеют риск не видеть, не слышать, могут иметь задержку развития, поэтому они нуждаются не только в интенсивном лечении в больнице, но и в наблюдении узкопрофильными специалистами и реабилитации после выписки из стационара, — объясняет Елена Безпалько.

Педиатр-неонатолог Людмила Мелцер добавляет, что в первые недели осложнения после преждевременных родов могут предусматривать:

  • проблемы с дыханием из-за незрелой дыхательной системы. Некоторые недоношенные дети могут делать длительные паузы в дыхании (апноэ);
  • проблемы с сердцем;
  • проблемы с мозгом. Чем раньше рождается ребенок, тем больший риск кровотечения в мозгу — внутрижелудочкового кровоизлияния. Большинство кровоизлияний легкие и проходят с небольшим кратковременным воздействием;
  • проблемы с контролем температуры. Переохлаждение у недоношенного ребенка может привести к проблемам с дыханием и снижению уровня сахара в крови;
  • желудочно-кишечные проблемы. У недоношенных детей чаще наблюдаются незрелые желудочно-кишечные системы, что приводит к осложнениям, таким как некротизирующий энтероколит (НЭК). Но новорожденные, которые получают только грудное молоко, имеют гораздо меньший риск развития этой болезни;
  • проблемы с кровью. Это могут быть анемия и желтуха. Анемия — состояние, когда в организме не хватает красных кровяных клеток; желтуха новорожденных — это желтый цвет кожи и глаз ребенка, который возникает из-за того избытка билирубина — вещества желтого цвета, которое содержится в печени или эритроцитах;
  • проблемы с метаболизмом;
  • проблемы с иммунной системой. Неразвитая иммунная система, характерная для недоношенных детей, может привести к большему риску заражения. Инфекция у недоношенного ребенка может быстро распространиться в кровь.

Вакцинация для недоношенных детей — как быть?

Педиатр-неонатолог Татьяна Самусь убеждает, что вакцинация для недоношенных детей не откладывается. По ее словам, все прививки должны быть сделаны в соответствии с календарем, если это позволяет состояние ребенка.

— Нужно вакцинировать ребенка от дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, менингококка, ротавирусной инфекции, пневмококка. Также должны быть прививки от полиомиелита, гепатита, туберкулеза и КПК (корь, краснуха, паротит, — Ред.) в один год, — добавляет врач.

Кроме того, от гриппа, дифтерии, столбняка и коклюша должны вакцинироваться родители ребенка и все члены семьи, чтобы образовался так называемый защитный кокон. Это делают, чтобы восстановить количество антител от этих заболеваний и минимизировать риск инфицирования ими ребенка.

Теги:
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка