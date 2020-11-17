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День недоношених дітей: як доглядати за новонародженими і що потрібно знати

День недоношених дітей: як доглядати за новонародженими і що потрібно знати

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Він був заснований у 2009 році за ініціативою Європейського фонду з догляду за новонародженими. 

Його мета – підвищити рівень обізнаності про передчасні пологи, а також показати батькам, що передчасно народжена дитина – це не вирок.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарями-неонатологами і розповідають, як довго виходжують недоношених дітей, як правильно за ними доглядати і які можуть бути наслідки для здоров’я у передчасно народжених дітей. 

Що може бути причиною передчасних пологів?

Педіатр-неонатолог Людмила Мелцер говорить, що часто конкретна причина передчасних пологів незрозуміла. Однак факторами ризику можуть бути:

  • попередні передчасні пологи;
  • вагітність близнюками, трійнятами тощо;
  • інтервал між вагітностями менший, ніж шість місяців;
  • зачаття за допомогою штучного запліднення;
  • проблеми з маткою, шийкою матки або плацентою;
  • куріння, вживання наркотичних речовин та інші шкідливі звички;
  • деякі інфекції, особливо навколоплідних вод та нижніх статевих шляхів;
  • деякі хронічні захворювання, зокрема високий кров’яний тиск та діабет;
  • недостатня або надмірна вага до вагітності;
  • стресові життєві події;
  • багато викиднів або абортів;
  • фізичні травми.

– Також причиною передчасних пологів можуть бути вроджені вади плоду. Найчастіше це стається, наприклад, якщо у дитини гідроцефалія або вроджені вади розвитку. Загрозу можуть становити надмірне навантаження та нераціональне харчування, – додає педіатр-неонатолог Тетяна Самусь.

Скільки передчасно народжені діти перебувають у реанімації?

За словами педіатра-неонатолога Олени Безпалько, тривалість перебування в реанімації передчасно народжених дітей є доволі різною. Для кожного її визначають індивідуально і це залежить від багатьох чинників. Передусім, від терміну гестації (на якому тижні народилася дитина, – Ред.) і зрілості новонародженої дитини.

Тобто чим менший термін гестації, тим довше новонароджені потребуватимуть апаратного дихання та інтенсивної терапії. Наприклад, якщо дитина народилася на 24 тижні, то може перебувати один-два місяці в реанімації, а дитина, народжена на 32-34 тижні, може перебувати два-три тижні або ж взагалі не потребувати інтенсивної терапії.

Як довго виходжують недоношених дітей?

Олена Безпалько пояснює, що тривалість виходжування таких дітей також є дуже індивідуальною і залежить від терміну гестації, загального стану дитини і від наявних ускладнень.

Термін виходжування передчасно народженої дитини, у якої немає ускладнень, може тривати від моменту народження до тижнів. Дитину, яка має бронхолегеневу хворобу внаслідок незрілості легень можуть виходжувати чотири-шість місяців від дня народження.

Які є суміші для недоношених дітей?

Педіатр-неонатолог Тетяна Самусь говорить, спеціальні суміші для передчасно народжених дітей є і застосовуються за потребою та за призначенням неонатологів. Та варто пам’ятати, що найкраще харчування – це грудне молоко. Оскільки у його складі є імуноглобуліни, які захищають у перші місяці життя, і ферменти, які допомагають йому засвоюватися.

Для недоношених дітей у материнському молоці може не вистачати білка, але у такому разі використовується білкова добавка, дозу якої розраховує лікар. Також передчасно народженим дітям обов’язково призначають профілактичні дози вітаміну D і К, часто є потреба і в залізопрофілактиці.

Який одяг потрібен для недоношених дітей?

Спеціальний одяг для передчасно народженим не потрібен. Але лікарі зазначають, що він повинен бути зручний. Також рекомендують купувати одяг зі швами назовні, оскільки у дітей дуже ніжна шкіра.

Як доглядати за недоношеними дітьми після виписки з лікарні?

За словами лікарів-неонатологів, догляд за передчасно народженими дітьми загалом не відрізняється від звичайного.

Водночас всі батьки повинні стежити за температурним режимом вдома, вміти оцінити стан шкіри дитини, правильно доглядати за очима, носиком і найголовніше – вміти порахувати частоту дихання. Про всі ці особливості лікарі-неонатологи розповідають батькам новонароджених.

Але варто пам’ятати, що недоношені діти потребують частіших оглядів у педіатра, невролога і ортопеда. Частоту відвідувань щоразу визначає лікар.

Які ускладнення і наслідки можуть виникати у дітей після передчасних пологів?

– Всі передчасно народжені діти мають ризик не бачити, не чути, можуть мати затримку розвитку, тому вони потребують не тільки інтенсивного лікування в лікарні, але й спостереження у вузьпрофільних спеціалістів і реабілітації після виписки із стаціонару, – пояснює Олена Безпалько.

Педіатр-неонатолог Людмила Мелцер додає, що протягом перших тижнів ускладнення після передчасних пологів можуть передбачати:

  • проблеми з диханням через незрілу дихальну систему. Деякі недоношені діти можуть мати тривалі паузи в диханні (апное);
  • проблеми з серцем;
  • проблеми з мозком. Чим раніше народжується дитина, тим більший ризик кровотечі в мозку – внутрішньошлуночкового крововиливу. Більшість крововиливів є легкими та проходять з невеликим короткочасним впливом;
  • проблеми з контролем температури. Переохолодження у недоношеної дитини може призвести до проблем з диханням та зниження рівня цукру в крові;
  • шлунково-кишкові проблеми. У недоношених дітей частіше спостерігаються незрілі шлунково-кишкові системи, що призводить до ускладнень, таких як некротизуючий ентероколіт (НЕК). Але новонароджені, які отримують тільки грудне молоко, мають набагато менший ризик розвитку цієї хвороби;
  • проблеми з кров’ю. Це може бути анемія та жовтяниця. Анемія – стан, коли в організмі бракує червоних кров’яних клітин; жовтяниця новонароджених – це жовте забарвлення шкіри та очей дитини внаслідок надлишоку білірубіну – речовини жовтого кольору, з печінки або еритроцитів;
  • проблеми з метаболізмом;
  • проблеми з імунною системою. Нерозвинена імунна система, характерна для недоношених дітей, може призвести до більшого ризику зараження. Інфекція у недоношеної дитини може швидко поширитися в кров.

Вакцинація для недоношених дітей – як бути?

Педіатр-неонатолог Тетяна Самусь переконує, що вакцинація для недоношених дітей не відтерміновується. За її словами, всі щеплення повинні бути зроблені згідно з календарем, якщо це дозволяє стан дитини.

– Потрібно вакцинувати дитину від дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, менінгококу, ротавірусної інфекції, пневмококу. Також повинні бути щеплення від поліомієліту, гепатиту, туберкульозу та КПК (кір, краснуха, паротит, – Ред.) в один рік, – додає лікар.

Крім того, від грипу, дифтерії, правця і коклюшу повинні вакцинуватися батьки дитини і всі члени родини, щоб утворився так званий захисний кокон. Це роблять, щоб поновити кількість антитіл від цих захворювань і мінімізувати ризик інфікування ними дитини.

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