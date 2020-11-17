Що може бути причиною передчасних пологів?
Педіатр-неонатолог Людмила Мелцер говорить, що часто конкретна причина передчасних пологів незрозуміла. Однак факторами ризику можуть бути:
- попередні передчасні пологи;
- вагітність близнюками, трійнятами тощо;
- інтервал між вагітностями менший, ніж шість місяців;
- зачаття за допомогою штучного запліднення;
- проблеми з маткою, шийкою матки або плацентою;
- куріння, вживання наркотичних речовин та інші шкідливі звички;
- деякі інфекції, особливо навколоплідних вод та нижніх статевих шляхів;
- деякі хронічні захворювання, зокрема високий кров’яний тиск та діабет;
- недостатня або надмірна вага до вагітності;
- стресові життєві події;
- багато викиднів або абортів;
- фізичні травми.
– Також причиною передчасних пологів можуть бути вроджені вади плоду. Найчастіше це стається, наприклад, якщо у дитини гідроцефалія або вроджені вади розвитку. Загрозу можуть становити надмірне навантаження та нераціональне харчування, – додає педіатр-неонатолог Тетяна Самусь.
Скільки передчасно народжені діти перебувають у реанімації?
За словами педіатра-неонатолога Олени Безпалько, тривалість перебування в реанімації передчасно народжених дітей є доволі різною. Для кожного її визначають індивідуально і це залежить від багатьох чинників. Передусім, від терміну гестації (на якому тижні народилася дитина, – Ред.) і зрілості новонародженої дитини.
Тобто чим менший термін гестації, тим довше новонароджені потребуватимуть апаратного дихання та інтенсивної терапії. Наприклад, якщо дитина народилася на 24 тижні, то може перебувати один-два місяці в реанімації, а дитина, народжена на 32-34 тижні, може перебувати два-три тижні або ж взагалі не потребувати інтенсивної терапії.
Як довго виходжують недоношених дітей?
Олена Безпалько пояснює, що тривалість виходжування таких дітей також є дуже індивідуальною і залежить від терміну гестації, загального стану дитини і від наявних ускладнень.
Термін виходжування передчасно народженої дитини, у якої немає ускладнень, може тривати від моменту народження до тижнів. Дитину, яка має бронхолегеневу хворобу внаслідок незрілості легень можуть виходжувати чотири-шість місяців від дня народження.
Які є суміші для недоношених дітей?
Педіатр-неонатолог Тетяна Самусь говорить, спеціальні суміші для передчасно народжених дітей є і застосовуються за потребою та за призначенням неонатологів. Та варто пам’ятати, що найкраще харчування – це грудне молоко. Оскільки у його складі є імуноглобуліни, які захищають у перші місяці життя, і ферменти, які допомагають йому засвоюватися.
Для недоношених дітей у материнському молоці може не вистачати білка, але у такому разі використовується білкова добавка, дозу якої розраховує лікар. Також передчасно народженим дітям обов’язково призначають профілактичні дози вітаміну D і К, часто є потреба і в залізопрофілактиці.
Який одяг потрібен для недоношених дітей?
Спеціальний одяг для передчасно народженим не потрібен. Але лікарі зазначають, що він повинен бути зручний. Також рекомендують купувати одяг зі швами назовні, оскільки у дітей дуже ніжна шкіра.
Як доглядати за недоношеними дітьми після виписки з лікарні?
За словами лікарів-неонатологів, догляд за передчасно народженими дітьми загалом не відрізняється від звичайного.
Водночас всі батьки повинні стежити за температурним режимом вдома, вміти оцінити стан шкіри дитини, правильно доглядати за очима, носиком і найголовніше – вміти порахувати частоту дихання. Про всі ці особливості лікарі-неонатологи розповідають батькам новонароджених.
Але варто пам’ятати, що недоношені діти потребують частіших оглядів у педіатра, невролога і ортопеда. Частоту відвідувань щоразу визначає лікар.
Які ускладнення і наслідки можуть виникати у дітей після передчасних пологів?
– Всі передчасно народжені діти мають ризик не бачити, не чути, можуть мати затримку розвитку, тому вони потребують не тільки інтенсивного лікування в лікарні, але й спостереження у вузьпрофільних спеціалістів і реабілітації після виписки із стаціонару, – пояснює Олена Безпалько.
Педіатр-неонатолог Людмила Мелцер додає, що протягом перших тижнів ускладнення після передчасних пологів можуть передбачати:
- проблеми з диханням через незрілу дихальну систему. Деякі недоношені діти можуть мати тривалі паузи в диханні (апное);
- проблеми з серцем;
- проблеми з мозком. Чим раніше народжується дитина, тим більший ризик кровотечі в мозку – внутрішньошлуночкового крововиливу. Більшість крововиливів є легкими та проходять з невеликим короткочасним впливом;
- проблеми з контролем температури. Переохолодження у недоношеної дитини може призвести до проблем з диханням та зниження рівня цукру в крові;
- шлунково-кишкові проблеми. У недоношених дітей частіше спостерігаються незрілі шлунково-кишкові системи, що призводить до ускладнень, таких як некротизуючий ентероколіт (НЕК). Але новонароджені, які отримують тільки грудне молоко, мають набагато менший ризик розвитку цієї хвороби;
- проблеми з кров’ю. Це може бути анемія та жовтяниця. Анемія – стан, коли в організмі бракує червоних кров’яних клітин; жовтяниця новонароджених – це жовте забарвлення шкіри та очей дитини внаслідок надлишоку білірубіну – речовини жовтого кольору, з печінки або еритроцитів;
- проблеми з метаболізмом;
- проблеми з імунною системою. Нерозвинена імунна система, характерна для недоношених дітей, може призвести до більшого ризику зараження. Інфекція у недоношеної дитини може швидко поширитися в кров.
Вакцинація для недоношених дітей – як бути?
Педіатр-неонатолог Тетяна Самусь переконує, що вакцинація для недоношених дітей не відтерміновується. За її словами, всі щеплення повинні бути зроблені згідно з календарем, якщо це дозволяє стан дитини.
– Потрібно вакцинувати дитину від дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, менінгококу, ротавірусної інфекції, пневмококу. Також повинні бути щеплення від поліомієліту, гепатиту, туберкульозу та КПК (кір, краснуха, паротит, – Ред.) в один рік, – додає лікар.
Крім того, від грипу, дифтерії, правця і коклюшу повинні вакцинуватися батьки дитини і всі члени родини, щоб утворився так званий захисний кокон. Це роблять, щоб поновити кількість антитіл від цих захворювань і мінімізувати ризик інфікування ними дитини.