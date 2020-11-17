День недоношених дітей: як доглядати за новонародженими і що потрібно знати

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Він був заснований у 2009 році за ініціативою Європейського фонду з догляду за новонародженими.

Його мета – підвищити рівень обізнаності про передчасні пологи, а також показати батькам, що передчасно народжена дитина – це не вирок.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарями-неонатологами і розповідають, як довго виходжують недоношених дітей, як правильно за ними доглядати і які можуть бути наслідки для здоров’я у передчасно народжених дітей.