В Киеве улицу Грушевского перекрыли митингующие из-за введения карантина выходного дня.

В патрульной полиции Киева отметили, что движение по улице Грушевского перекрыли в обоих направлениях.

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На протест собрались несколько сотен человек. Предприниматели требуют отмены карантина и обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

Митинг на Грушевского: предприниматели требуют отмены карантина выходного дня / 1 фотография

Карантин выходного дня

В Украине карантин выходного дня начал действовать с 14 ноября.

16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 об отмене карантина выходного дня.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выразила свою поддержку такой инициативы и обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мероприятий.