Митинг на Грушевского: предприниматели требуют отмены карантина выходного дня

В Киеве улицу Грушевского перекрыли митингующие из-за введения карантина выходного дня.
В патрульной полиции Киева отметили, что движение по улице Грушевского перекрыли в обоих направлениях.
Читайте: ФЛП смогут работать без кассовых аппаратов еще год — комитет поддержал законопроект
На протест собрались несколько сотен человек. Предприниматели требуют отмены карантина и обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
Карантин выходного дня
В Украине карантин выходного дня начал действовать с 14 ноября.
16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 об отмене карантина выходного дня.
Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выразила свою поддержку такой инициативы и обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мероприятий.