Доработанный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей (ФЛП) 16 ноября поддержал Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

О чем законопроект

Согласно обновленному законопроекту №4313, нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов для плательщиков единого налога 2-4 групп, исключая рисковые отрасли, заработают только с 1 января 2022 года.

От выполнения новых норм также освобождаются плательщики единого налога 2 группы, у которых площадь магазина составляет 40 кв. м. в городе и 60 кв. м. в селе.

Сюда можно отнести неспециализированные магазины, продажу пищевых продуктов, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, услуги парикмахерских и салонов красоты, услуги гостиниц (исключение — до 400 кв. м.).

Кроме того, в обновленном законопроекте прописано уменьшение размера штрафов за нарушение для ФЛП.

Читайте: Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 ноября

Заседание Рады

Верховная Рада может отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП, приняв соответствующий законопроект на заседании 17 ноября.

В этот день народные депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении внесение изменений в Государственный бюджет 2020 года и в закон О публичных закупках.

Источник: Пресс-служба Слуги народа