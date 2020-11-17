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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Мітинг на Грушевського: підприємці вимагають скасувати карантин вихідного дня

У Києві вулицю Грушевського перекрили підприємці, які мітингую через запровадження карантину вихідного дня.

У патрульній поліції Києва зазначили, що рух вулицею Грушевського перекрили в обох напрямках.

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На протест зібралися кілька сотень людей. Підприємці вимагають скасування карантинних обмежень та обов’язкового переходу на касові апарати з наступного року.

  • Мітинг на Грушевського: підприємці вимагають скасувати карантин вихідного дня
  • Мітинг на Грушевського: підприємці вимагають скасувати карантин вихідного дня
Мітинг на Грушевського: підприємці вимагають скасувати карантин вихідного дня / 1 фотография

Карантин вихідного дня

В Україні карантин вихідного дня почав діяти з 14 листопада.

16 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування карантину вихідного дня.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк висловила свою підтримку такої ініціативи та звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.

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