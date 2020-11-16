В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №1100 об отмене решении Кабинета министров Украины о введении в стране карантина выходного дня.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, отметив свою поддержку такой отмены.

При этом вице-спикер обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.

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Также Верховная рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября для объяснения своего решения.

Карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Накануне представители местной власти и бизнеса заявляли, что не будут выполнять постановление Кабмина. С ними решили бороться штрафами.

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