Городской совет Ужгорода принял решение освободить от налогов предпринимателей I и II групп плательщиков. Им запрещено работать в субботу и воскресенье из-за карантина выходного дня, поэтому местные власти отменили для них выплаты единого налога, налога на землю и аренду коммунального имущества.

Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в социальных сетях. Он надеется, что такое решение поможет не потерпеть крах предпринимателям во время пандемии и карантина.

— Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, — написал Андреев.

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Он отметил, что малый и средний бизнес может не платить налоги до конца декабря.

Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними… Опубликовано Богдан Андріїв Вторник, 17 ноября 2020 г.

Андреев сообщил, что городской совет принял обращение к Кабмину об освобождении I и II групп плательщиков от уплаты единого социального взноса.

Митинг на Грушевского: предприниматели требуют отменить карантин выходного дня

В Киеве 17 ноября на улице Грушевского собрались митингующие из-за введения карантина выходного дня. Они перекрыли движение по улице в обоих направлениях.

На протест собрались несколько сотен человек. Предприниматели требуют отмены карантина и обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

Источник: Богдан Андреев