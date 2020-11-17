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Факты / Украина / Политика
Андрій Жигайло |

В Раде не хватило голосов для смягчения карантина выходного дня

Верховная Рада Украины не поддержала постановление №4381, согласно которой могли смягчить карантин выходного дня.

За соответствующее решение на заседании парламентом 17 ноября проголосовали 149 депутатов.

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  • Карантин выходного дня не отменят — Раде не хватило голосов
  • Карантин выходного дня не отменят — Раде не хватило голосов
  • Карантин выходного дня не отменят — Раде не хватило голосов
  • Карантин выходного дня не отменят — Раде не хватило голосов
В Раде не хватило голосов для смягчения карантина выходного дня / 2 фотографии

Постановление №4381 предусматривало, что в течение трех дней после вступления в силу Кабмин должен пересмотреть и смягчить ограничения, введенные в пределах карантина выходного дня.

Постановлением рекомендовали правительству смягчить карантин выходного дня относительно:

  • прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
    прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель.

Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продовольственные магазины, аптеки и транспорт.

Источник: Верховная Рада

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