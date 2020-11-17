В Ужгороді підприємців звільнили від податків через карантин

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення звільнити від податків підприємців І та ІІ груп платників. Їм заборонено працювати у суботу та неділю через карантин вихідного дня, тому місцева влада скасувала для них виплати єдиного податку, податку на землю та оренду комунального майна.

Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв у соціальних мережах. Він сподівається, що таке рішення допоможе не зазнати краху підприємцям під час пандемії та карантину.

– Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу, – написав Андріїв.

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Він зазначив, що малий та середній бізнес може не платити податки до кінця грудня.

Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними… Опубликовано Богдан Андріїв Вторник, 17 ноября 2020 г.

Андріїв повідомив, що міська рада ухвалила звернення до Кабміну про звільнення І та ІІ груп платників від сплати єдиного соціального внеску.

Мітинг на Грушевського: підприємці вимагають скасувати карантин вихідного дня

У Києві 17 листопада на вулиці Грушевського зібралися мітингувальники через запровадження карантину вихідного дня. Вони перекрили рух вулицею в обох напрямках.

На протест зібралися кілька сотень людей. Підприємці вимагають скасування карантинних обмежень та обов’язкового переходу на касові апарати з наступного року.

Джерело: Богдан Андріїв