Похороны Романа Виктюка состоится во Львове в понедельник, 23 ноября, в Первом театре.

Об этом рассказала племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк.

Церемония прощания с Виктюком начнется в 10.00, впоследствии будет общественная панихида и речи в Первом театре.

В 14.30 участники церемонии смогут проследовать за катафалком от церкви и провести Романа Виктюка в последний путь.

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В 15.00 начнется чин похорон на Лычаковском кладбище.

Екатерина Виктюк подчеркнула, что на церемониях прощания будут соблюдены все карантинные нормы.

Смерть Романа Виктюка

Театральный режиссер и народный артист Роман Виктюк умер на 84 году жизни 17 ноября.

27 октября Виктюка госпитализировали с коронавирусом. В больнице его состояние ухудшилось, он находился в реанимации.

Фото: Театр Романа Виктюка