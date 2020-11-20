В Кривом Роге городской совет принял решение о введении налоговых каникул для предпринимателей малого и среднего бизнеса с 1 по 30 ноября.

Так, для бизнесменов налог на недвижимость, землю и единый налог для ФЛП I и II групп составит 0%. Также в месяц прекращены проверки Инспекции труда.

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11 ноября во Криворожской городской советом около 300 активистов собрались из-за введения карантина выходного дня, который, по их мнению, ущемляет бизнес и приносит убытки. Еще одной причиной для беспокойства представителей малого и среднего бизнеса стало обязательное внедрение кассовых аппаратов, повлекшее новую волну митингов.

Карантин выходного дня

С 14 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня, который будет действовать около трех недель.

После объявления такого решения в Украине начались протесты, а большинство городов отказались от соблюдения карантина выходного дня.

Правительство малому бизнесу обещает доступные кредиты и компенсировать часть зарплат. Но на это могут претендовать только официально устроены работники. К тому же, за аренду помещений предпринимателям придется платить в полном объеме.

Источник: Криворожский городской совет