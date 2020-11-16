Сотни барменов, поваров и рестораторов собрались прямо под окнами Кабмина. Правительству пришлось заседать под кастрюльный акомпонимент.

Протестующие требовали не лишать их работы. Они говорят, что и так еще не оправились от весеннего локдауна, а тут уже новые ограничения.

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Рядом с рестораторами протестировать вышли и представители театров и киноиндустрии. Но ни плакаты, ни стук кастрюль протестующим не помогли.

Кабинет министров проголосовал за карантин выходного дня. Карантин будет действовать как минимум до конца ноября.

В выходные не будут работать магазины и развлекательные зоны в торговых центрах. Будут закрыты спортзалы, кафе и рестораны. Блюда — только на вынос. Без зрителей останутся кинозалы, театры и музеи.

Правительство малому бизнесу обещает доступные кредиты и компенсировать часть зарплат. Но на это могут претендовать только официально устроены работники. К тому же, за аренду помещений предпринимателям придется платить в полном объеме.

Некоторые из предпринимателей уже начал искать лазейки, как обойти запреты во время карантина выходного дня. На некоторых кафе могут появиться вывески — продукты. На ресторанах — трапезные, на строительных магазинах — аптеки.

Один ресторатор из Тернополя собирается назвать свое заведение — храмом. Ибо церковные мероприятия, по постановлению Кабмина, ограничениям не подлежат. А одна из сетей строительных гипермаркетов еще накануне карантина в социальных сетях написала, что пятница продолжается до понедельника.

Во Львове полиция остановила концерт популярной украинской группы Бумбокс. Для владельцев клуба эта история закончится штрафом, но он будет значительно меньше за полученную прибыль.

Правительственных ограничений пытались избежать целыми городами. Против карантина выходного дня выступили мэры Черкасс, Одессы, Ровно, Тернополя, Славянска и других городов.

Далее же всех пошли в Ивано-Франковске и Львове. Там решением исполкома отменили выходные. Большинство кафе и ресторанов в этот уикенд были открыты.

А вот рынки не работали. Они — в окружении полицейских. Те предприниматели, которые открывали свои заведения, сразу были вынуждены их закрыть.

Вместо карантина выходного дня в некоторых городах прошли протесты выходного дня. Дошло даже до перекрытия трасс — в Ровенской, Житомирской и Черновицкой областях.

Минздрав, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом, приостановил все плановые операции. Разрешены только ургентные вмешательства.

Срочные операции будут делать только отдельные больницы. В столице — это Институт Шалимова. Другие медучреждения готовят на прием инфицированных коронавирусом.

Ограничение сейчас вводит вся Европа. Многие страны вводят комендантский час — своеобразный вечерний карантин.

В Украине же это сделать не так просто. Поэтому правительство пошло путем введения карантина выходного дня. Но сработает ли это изобретение эксперты не уверены.

Но в Кабмине уже заявили, что на внедрение локдауна не пойдут, потому что не выдержит экономика. Бюджет и так трещит по швам.

Чиновники говорят, что эффект от нового карантина Украина почувствует только через две недели. Именно тогда и станет понятно, останется ли это просто экспериментом, или карантин выходного дня продолжат дальше.

Карантин выходного дня могут отменить

В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, отметив свою поддержку такой отмены.

При этом вице-спикер обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.