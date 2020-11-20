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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Оксана Доротюк |

Підприємців Кривого Рогу звільнили від сплати податків

У Кривому Розі міська рада ухвалила рішення про запровадження податкових канікул для підприємців малого та середнього бізнесу з 1 до 30 листопада.

Так, для бізнесменів податок на нерухомість, землю та єдиний податок для ФОП I та II груп складе 0%. Також на місяць припинені перевірки Інспекції праці.

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11 листопада під Криворізькою міською радою близько 300 активістів зібралися через запровадження карантину вихідного дня, який, на їхню думку, утискає бізнес і приносить збитки. Ще однією причиною для хвилювання представників малого та середнього бізнесу стало обов’язкове впровадження касових апаратів, що спричинило нову хвилю мітингів.

Карантин вихідного дня

З 14 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня, який діятиме близьо трьох тижнів.

Після оголошення такого рішення в Україні розпочалися протести, а більшість міст відмовились від дотримання карантину вихідного дня.

Уряд малому бізнесу обіцяє доступні кредити та компенсувати частину зарплат. Але на це можуть претендувати тільки офіційно влаштовані працівники. До того ж, за оренду приміщень підприємцям доведеться платити в повному обсязі.

Джерело: Криворізька міська рада

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