21 ноября, в седьмую годовщину начала Евромайдана, предлагаем вспомнить главные факты о Дне Достоинства и Свободы.

1. Этот праздник является преемником Дня Свободы, введенного в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко к началу Оранжевой революции. Его отменил 30 декабря 2011 года Виктор Янукович и объединил в Праздник Соборности и Свободы Украины.

2. День Достоинства и Свободы установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

3. Евромайдан длился 93 дня — начался 21 ноября 2013 года после решения тогдашней власти прекратить подготовку к ассоциации Украины с ЕС и завершился 22 февраля 2014-го.

4. 24 ноября волна массовых протестов прокатилась по всей стране, а на Майдане состоялся митинг оппозиции, который собрал 150 тыс. человек.

5. В ночь на 30 ноября силовики разогнали митингующих, жестоко избив студентов. Эти события стали переломным моментом в протестах, сместив акцент с проевропейского на антиправительственный.

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6. 1 декабря, после силового разгона студентов, уже около полмиллиона украинцев собрались на Всеукраинское вече. Милиция, заблокировавшая накануне подступы к Майдану Независимости, вынуждена была отступить.

7. Противостояния на Майдане из мирной фазы перешли в силовую 19 января, когда возмущенные принятием 16 января так называемых диктаторских законов митингующие пошли многотысячной колонной к Верховной Раде. Они забрасывали силовиков брусчаткой, файерами и коктейлями Молотова. Беркут использовал против демонстрантов шумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

8. 22 января на Майдане погибли первые активисты — армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский.

9. В самый кровопролитный период Революции Достоинства (18-21 февраля 2014 года) в противостояниях с силовиками погибли более 100 протестующих. Их потом назвали Небесной Сотней.

10. Виктор Янукович в ночь на 22 февраля 2014 года бежал из Украины, а Верховная Рада в тот же день приняла постановление об отстранении его с поста президента.

Результаты расследования дел Майдана в 2020

Сейчас специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане.

С начала 2020 года привлечены к уголовной ответственности 34 человека, в том числе 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц, а также задержаны четыре человека.

Кроме того, за текущий год направлены в суд 13 обвинительных актов по 17 обвиняемым в преступлениях на Майдане.

Телеканал ICTV еще в марте 2014 года выпустил фильм Революция достоинства – о трех месяцах Евромайдана. Он о том, как восприняли событиях в Украине известные люди, не связанные с политикой.