По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах мэра в Ужгороде во время повторного голосования, состоявшегося 22 ноября в 11 городах Украины, победил действующий мэр Богдан Андреев.
За него во втором туре проголосовали 51,01% избирателей. У его оппонента — Виктора Щадея (Слуга народа) — 45,4% голосов.
В Славянске Донецкой области победил также действующий мэр Вадим Лях с результатом 60,87%.
А в Бердянске Запорожской области — Валерий Баранов (49,98%).
✔️Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада.
Від ТВК ми поки отримали інформацію про три…
Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 23 ноября 2020 г.
Местные выборы 22 ноября
Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.
Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).
Результаты должны объявить не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.