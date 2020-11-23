По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах мэра в Ужгороде во время повторного голосования, состоявшегося 22 ноября в 11 городах Украины, победил действующий мэр Богдан Андреев.

За него во втором туре проголосовали 51,01% избирателей. У его оппонента — Виктора Щадея (Слуга народа) — 45,4% голосов.

В Славянске Донецкой области победил также действующий мэр Вадим Лях с результатом 60,87%.

А в Бердянске Запорожской области — Валерий Баранов (49,98%).