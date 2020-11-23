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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Кто победил на выборах мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске — данные ЦИК

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах мэра в Ужгороде во время повторного голосования, состоявшегося 22 ноября в 11 городах Украины, победил действующий мэр Богдан Андреев.

За него во втором туре проголосовали 51,01% избирателей. У его оппонента — Виктора Щадея (Слуга народа) — 45,4% голосов.

В Славянске Донецкой области победил также действующий мэр Вадим Лях с результатом 60,87%.

А в Бердянске Запорожской области — Валерий Баранов (49,98%).

 

✔️Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада.

Від ТВК ми поки отримали інформацію про три…

Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Местные выборы 22 ноября

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

Результаты должны объявить не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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