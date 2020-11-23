За даними Центральної виборчої комісії, на виборах мера в Ужгороді під час повторного голосування, що відбулося 22 листопада в 11 містах України, переміг чинний міський голова Богдан Андріїв.

За нього у другому турі проголосували 51,01% виборців. У його опонента – Віктора Щадея (Слуга народу) – 45,4% голосів.

У Слов’янську Донецької області переміг також чинний мер Вадим Лях з результатом 60,87%.

А у Бердянську Запорізької області – Валерій Баранов (49,98%).

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