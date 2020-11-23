За даними Центральної виборчої комісії, на виборах мера в Ужгороді під час повторного голосування, що відбулося 22 листопада в 11 містах України, переміг чинний міський голова Богдан Андріїв.
За нього у другому турі проголосували 51,01% виборців. У його опонента – Віктора Щадея (Слуга народу) – 45,4% голосів.
У Слов’янську Донецької області переміг також чинний мер Вадим Лях з результатом 60,87%.
А у Бердянську Запорізької області – Валерій Баранов (49,98%).
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✔️Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада.
Від ТВК ми поки отримали інформацію про три…
Опубликовано Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 23 ноября 2020 г.
Місцеві вибори 22 листопада
Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.
Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).
Результати мають оголосити не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.