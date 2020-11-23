Один из столичных рынков. Накануне уикенда продавцы одежды вместо товара раскладывают карты, и подсчитывают убытки. Ведь на выходные, наиболее прибыльные дни — они закроются, потому что в стране карантин.

Торговцам никто не объяснил, почему продуктовые палатки по соседству в выходные работают, а они нет.

Еще на прошлой неделе правительство вместе с введением карантина анонсировало помощь предпринимателям. Об этом заявил и президент.

Аренда и налоги — это то, что сейчас больше всего беспокоит малый и средний бизнес.

Олеся Остафиева — одна из тех, кто во время весеннего локдауна воспользовалась помощью государства.

На какую компенсацию бизнес-вумен может рассчитывать сейчас? Чтобы это выяснить, отправляемся с ней в районный центр занятости. Именно здесь весной и летом собирались большие очереди предпринимателей. Сейчас под зданием никого.

За дверью нам объясняют, как будут помогать предпринимателям. Точнее, рабочим, которых они наняли.

Читайте: Братство лысых: ресторатор создает религиозную организацию ради работы на выходные

Компенсируют не более минимальной зарплаты, но это выплаты, если бы локдаун длился полный месяц. Отдельно под карантин выходного дня чиновники пока ничего не придумали. Поэтому озвученные суммы по факту выйдут в разы меньше.

Люди где-то по тысяче гривен получат, мы 2700 как бизнес.

К тому же, претендовать на такую ​​помощь смогут не все. Кинотеатры с их работниками, например, под эту программу уже не подпадают, хотя и персонал официально трудоустроен. Но бизнес считается не мелким, а большим.

Тем, кто имеет проблемы с оплатой аренды, могут помочь в Торгово-промышленной палате, карантин могут признать форс-мажором. И выдадут сертификат, который переносит выполнение договорных обязательств. Но на практике этот сертификат может быть действенным разве что в суде. Плюс услуга не бесплатная.

Германия малому бизнесу компенсирует 75% от потенциальной выручки. Румыния устраивает предпринимателям налоговые каникулы и берет на себя две трети зарплаты работников. Венгрия покрывает отелям 80% потерь, лишь бы те сохранили рабочие места. Работникам же ресторанов выплачивается 50% зарплаты.

Польша. Здесь сейчас полный локдаун, и пока карантин продолжается, бизнесу уже предложили субсидии и доплаты для зарплат сотрудникам.

Освобождение от уплаты налогов

В Кривом Роге городской совет принял решение о введении налоговых каникул для предпринимателей малого и среднего бизнеса с 1 по 30 ноября.

Так, для бизнесменов налог на недвижимость, землю и единый налог для ФЛП I и II групп составит 0%. Также в месяц прекращены проверки Инспекции труда.