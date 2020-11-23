Один із столичних ринків. Напередодні вікенду продавці одягу замість товару розкладають карти, і підраховують збитки. Адже на вихідні, найбільш прибуткові дні – вони закриються, бо в країні карантин.

Торговцям ніхто не пояснив, чому продуктові ятки по-сусідству у вихідні працюють, а вони ні.

Ще минулого тижня уряд разом із запровадженням карантину анонсував допомогу підприємцям. Про це заявив і президент.

Оренда і податки – це те, що зараз найбільше турбує малий та середній бізнес.

Олеся Остафієва – одна з тих, хто під час весняного локдауну скористалася допомогою держави.

На яку компенсацію бізнес-вумен може розраховувати зараз? Аби це з’ясувати, вирушаємо з нею до районного центру зайнятості. Саме тут навесні і влітку збиралися великі черги підприємців. Нині під будівлею нікого.

За дверима нам пояснюють, як будуть допомагати підприємцям. Точніше, робітникам, яких вони найняли.

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Компенсують не більше мінімальної зарплати, але це виплати, якби локдаун тривав повний місяць. Окремо під карантин вихідного дня чиновники поки нічого не вигадали. Тому озвучені суми по факту вийдуть в рази меншими.

Люди десь по тисячі гривень отримають, ми 2700 як бізнес.

До того ж, претендувати на таку допомогу зможуть не всі. Кінотеатри з їх працівниками, приміром, під цю програму вже не підпадають, хоча і персонал офіційно працевлаштований. Але бізнес вважається не дрібним, а великим.

Тим, хто має проблеми з оплатою оренди, можуть зарадити в Торгово-промисловій палаті, карантин можуть визнати форс-мажором. І видадуть сертифікат, який відтерміновує час договірних зобов’язань. Та на практиці цей сертифікат може бути дієвим хіба що в суді. Плюс послуга не безкоштовна.

Німеччина малому бізнесу компенсує 75% від потенційної виручки. Румунія влаштовує підприємцям податкові канікули і бере на себе дві третини зарплати працівників. Угорщина покриває готелям 80% втрат, аби тільки ті зберегли робочі місця. Працівникам же ресторанів виплачується 50% зарплати.

Польща. Тут зараз повний локдаун, і поки карантин триває, бізнесу вже запропонували субсидії і доплати для зарплат співробітникам.

Звільнення від сплати податків

У Кривому Розі міська рада ухвалила рішення про запровадження податкових канікул для підприємців малого та середнього бізнесу з 1 до 30 листопада.

Так, для бізнесменів податок на нерухомість, землю та єдиний податок для ФОП I та II груп складе 0%. Також на місяць припинені перевірки Інспекції праці.