Ресторатор создает религиозную организацию ради работы на карантине выходного дня

В Тернополе предприниматель Тарас Ковальчук, владеющий ресторанами и хостелом, решил создать религиозную организацию, чтобы его бизнес мог работать во время карантина на выходные.

Бизнесмен рассказал, что после решения украинского правительства искал механизмы, чтобы юридически законно работать на выходные. Его вдохновил опыт польских владельцев фитнес-клуба, которые открыли религиозный кружок Церковь здорового тела, чтобы работать во время локдауна.

— Оказалось церкви не надо, надо просто религиозная организация. Поэтому 12 ноября десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации Братство Лысых и утверждение устава, — рассказал Тарас Ковальчук.

На выходные его хостел будет работать как монастырь, ресторан — как трапезная, а клуб — как храм.

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Чтобы зарегистрировать религиозную организацию в Украине стоит подать заявление и устав в органы местного самоуправления. Документы рассматриваются от одного до трех месяцев.

По словам Ковальчука, бумаги уже передали на рассмотрение, а теперь ожидают результат.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. Он предусматривает ограничения работы ресторанов, кафе, ТРЦ, развлекательных заведений и так далее.