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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

С Романом Виктюком прощаются во Львове

С театральным режиссером и народным артистом Романом Виктюком, который умер 17 ноября, сегодня простятся во Львове.

Панихида состоится в Театре юного зрителя, где Роман Виктюк начинал свою карьеру как актер, а затем как режиссер. Поминальное богослужение состоится в церкви святого Андрея.

Утром гроб с телом артиста перенесли из квартиры по улице Галицкой, 7 в центре города в здание Первого театра – бывшего театра юного зрителя, где начинал свою творческую деятельность Роман Виктюк.

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В зал театра сейчас постоянно прибывают жители Львова, звучит скорбная музыка, возле гроба много букетов цветов и траурных венков, за гробом на стене вывешены портреты Виктюка в разном возрасте.

Похоронят известно режиссера на Лычаковском кладбище рядом с его родителями.

Церемония прощания в церкви начнется около 14.00, 23 ноября, после чего процессия двинется к кладбищу.

Смерть Романа Виктюка

Известный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября. На 84 году жизни смерть наступила от осложнений, которые вызвал коронавирус, в больнице Бахрушина.

27 октября Виктюка госпитализировали с коронавирусом. В больнице его состояние ухудшилось, он находился в реанимации.

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