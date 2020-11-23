З Романом Віктюком прощаються у Львові

З театральним режисером та народним артистом Романом Віктюком, який помер 17 листопада, сьогодні попрощаються у Львові.

Панахида відбудеться у Театрі юного глядача, де Роман Віктюк розпочинав свою кар’єру як актор, а потім як режисер. Поминальне богослужіння відбудеться у церкві святого Андрія.

Вранці труну з тілом артиста перенесли з квартири, що на вулиці Галицькій, 7 у центрі міста в будівлю Першого театру – колишнього театру юного глядача, де починав свою творчу діяльність Роман Віктюк.

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До зали театру зараз постійно прибувають жителі Львова, звучить скорботна музика, біля труни багато квітів і траурних вінків, за труною на стіні вивішено портрети Віктюка у різному віці.

Поховають відомо режисера на Личаківському цвинтарі поруч з його батьками.

Церемонія прощання у церкві розпочнеться близько 14.00, 23 листопада, після чого процесія рушить до кладовища.

Смерть Романа Віктюка

Відомий режисер Роман Віктюк помер 17 листопада. На 84 році життя смерть настала від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.

27 жовтня Віктюка госпіталізували з коронавірусом. У лікарні його стан погіршився, він знаходився в реанімації.