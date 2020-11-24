Зеленский анонсировал меры по поддержке бизнеса, который закрыли на карантине

Граждане и представители бизнеса получат экономическую поддержку от государства во время карантина. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет подан в Верховную Раду.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский,

По его словам, физические лица — предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Всего около миллиона граждан получат помощь по этой программе.

Субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

— Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника, — заявил Зеленский.

Предприятия, которые не будут работать на карантине, получат компенсацию затрат на уплату ЕСВ за наемных работников.

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Также предусматриваются налоговые каникулы. Если в Украине усилят карантин, то предпринимателей первой группы освободят от уплаты всех налогов и сборов.

Владимир Зеленский отметил, что восстанавливаются программы по поддержке бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

— Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице, — добавил президент.

Освобождение от уплаты налогов

В Кривом Роге городской совет принял решение о введении налоговых каникул для предпринимателей малого и среднего бизнеса с 1 по 30 ноября.

Так, для бизнесменов налог на недвижимость, землю и единый налог для ФЛП I и II групп составит 0%. Также в месяц прекращены проверки Инспекции труда.