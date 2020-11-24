Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, що закрили на карантині

Громадяни та представники бізнесу отримають економічну підтримку від держави під час карантину. Відповідний законопроект найближчим часом буде подано до Верховної Ради

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський,

За його словами, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Загалом близько мільйона громадян отримають допомогу за цією програмою.

Суб’єкти господарювання отримають одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

– Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тис. грн на одного працівника, – заявив Зеленський.

Підприємства, які не працюватимуть на карантині, отримають компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників.

Читайте: Як допомагають бізнесу на карантині за кордоном та в Україні

Також передбачаються податкові канікули. Якщо в Україні посилять карантин, то підприємців першої групи звільнять від сплати всіх податків і зборів.

Володимир Зеленський наголосив, що відновлюється програми підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

– Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття, – додав президент.

Звільнення від сплати податків

У Кривому Розі міська рада ухвалила рішення про запровадження податкових канікул для підприємців малого та середнього бізнесу з 1 до 30 листопада.

Так, для бізнесменів податок на нерухомість, землю та єдиний податок для ФОП I та II груп складе 0%. Також на місяць припинені перевірки Інспекції праці.