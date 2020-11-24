Зеленский рассказал, кто первым получит вакцину от Covid-19

Украина получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса в несколько этапов. Первый этап предусматривает 1,2 млн доз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины договорилось об участии в инициативе COVAX, которая открывает странам доступ к препарату.

Также президент назвал основные группы людей, которые смогут первыми получить вакцину. Сюда входят:

медицинские работники;

военнослужащие;

учителя;

лица, входящие в группы риска (60+).

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Как государство будет помогать предпринимателям во время карантина

Владимир Зеленский рассказал, что предприятия, которые не могут работать из-за карантинных ограничений, получат финансовую помощь.

Государство выделит 8 тыс. грн для каждого работника или владельца компании.