PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский рассказал, кто первым получит вакцину от Covid-19

Украина получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса в несколько этапов. Первый этап предусматривает 1,2 млн доз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины договорилось об участии в инициативе COVAX, которая открывает странам доступ к препарату.

Также президент назвал основные группы людей, которые смогут первыми получить вакцину. Сюда входят:

  • медицинские работники;
  • военнослужащие;
  • учителя;
  • лица, входящие в группы риска (60+).

Читайте: Вспышка в Японии и Covid-Рождество: главное о коронавирусе 24 ноября

Как государство будет помогать предпринимателям во время карантина

Владимир Зеленский рассказал, что предприятия, которые не могут работать из-за карантинных ограничений, получат финансовую помощь.

Государство выделит 8 тыс. грн для каждого работника или владельца компании.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка