Зеленский рассказал, кто первым получит вакцину от Covid-19

Украина получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса в несколько этапов. Первый этап предусматривает 1,2 млн доз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Министерство здравоохранения Украины договорилось об участии в инициативе COVAX, которая открывает странам доступ к препарату.
Также президент назвал основные группы людей, которые смогут первыми получить вакцину. Сюда входят:
- медицинские работники;
- военнослужащие;
- учителя;
- лица, входящие в группы риска (60+).
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Как государство будет помогать предпринимателям во время карантина
Владимир Зеленский рассказал, что предприятия, которые не могут работать из-за карантинных ограничений, получат финансовую помощь.
Государство выделит 8 тыс. грн для каждого работника или владельца компании.