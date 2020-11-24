PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський розповів, хто першим отримає вакцину від Covid-19

Україна отримає понад 8 млн доз вакцини від коронавірусу у кілька етапів. Перший етап передбачає 1,2 млн доз. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я України домовилося про участь в ініціативі COVAX, яка відкриває країнам доступ до вакцини.

Також президент назвав основні групи людей, які зможуть першими отримати вакцину. Сюди входять:

  • медичні працівники;
  • військові службовці;
  • вчителі;
  • особи, що входять до груп ризику (60+).

Читайте: Cпалах у Японії та Covid-Різдво: головне про коронавірус 24 листопада

Як держава допомагатиме підприємцям під час карантину

Володимир Зеленський розповів, що підприємства, які не можуть працювати через карантинні обмеження, отримають фінансову допомогу.

Держава виділить 8 тис. грн для кожного працівника або власника компанії.

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка