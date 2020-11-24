Зеленський розповів, хто першим отримає вакцину від Covid-19

Україна отримає понад 8 млн доз вакцини від коронавірусу у кілька етапів. Перший етап передбачає 1,2 млн доз. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я України домовилося про участь в ініціативі COVAX, яка відкриває країнам доступ до вакцини.

Також президент назвав основні групи людей, які зможуть першими отримати вакцину. Сюди входять:

медичні працівники;

військові службовці;

вчителі;

особи, що входять до груп ризику (60+).

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Як держава допомагатиме підприємцям під час карантину

Володимир Зеленський розповів, що підприємства, які не можуть працювати через карантинні обмеження, отримають фінансову допомогу.

Держава виділить 8 тис. грн для кожного працівника або власника компанії.