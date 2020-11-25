Один из командиров военного формирования Национальная гвардия работал агентом Российской Федерации. Служащий сообщал российским спецслужбам важную информацию о сфере обороны.
В 2019 году украинец передал Генеральному штабу РФ данные о международной помощи Нацгвардии, а также схемы расположения военных объектов.
Правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности во время обысков в доме командира и по месту работы. Фигуранту дела сообщено о подозрении в государственной измене.
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СБУ разоблачила растрату коронавирусного бюджета в Черкассах
В городе Черкассы руководительница медицинского учреждения присвоила 2,4 млн грн из бюджета, предназначенного для борьбы с Covid-19.
Женщина украла средства при проведении закупок. Она заключила контракт с компанией-поставщиком, указав более высокие цены.