Один из командиров военного формирования Национальная гвардия работал агентом Российской Федерации. Служащий сообщал российским спецслужбам важную информацию о сфере обороны.

В 2019 году украинец передал Генеральному штабу РФ данные о международной помощи Нацгвардии, а также схемы расположения военных объектов.

Правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности во время обысков в доме командира и по месту работы. Фигуранту дела сообщено о подозрении в государственной измене.

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Продавал данные спецслужбам РФ: командира Нацгвардии разоблачили на госизмене / 3 фотографии

СБУ разоблачила растрату коронавирусного бюджета в Черкассах

В городе Черкассы руководительница медицинского учреждения присвоила 2,4 млн грн из бюджета, предназначенного для борьбы с Covid-19.

Женщина украла средства при проведении закупок. Она заключила контракт с компанией-поставщиком, указав более высокие цены.