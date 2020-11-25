В Чернигове СБУ разоблачила иностранного пропагандиста на попытке создания местного отделения агитаторов агрессивной войны.

По данным следователей, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в Украине, распространял через интернет призывы к противоправным действиям и размещал на своей странице материалы о якобы доминировании так называемого “славянского государства” над другими народами.

Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалось честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств.

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Правоохранителями было установлено, что иностранец принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории РФ.

Оперативники спецслужбы обнаружили, что мужчина занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников.

Во время обысков работники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.



























В Чернигове задержали иностранца, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ / 7 фотографий

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения. Дело возбуждено по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

Следственные действия еще продолжаются для установления и привлечения к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности. А также проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ.

Задержание боевика

В конце октября сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве совершили задержание боевика так называемой ЛНР, который воевал против сил АТО.

Человек в 2014 году присоединился к “народной милиции ЛНР”, был заместителем командира одного из ее подразделений. Уроженец Стаханова Луганской области, будучи по образованию инженером, ремонтировал бронетанковую и другую военную автомобильную технику боевиков, которую затем использовали в боевых действиях против украинских защитников.