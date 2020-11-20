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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Черкассах чиновница присвоила 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с Covid-19

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя медицинского учреждения в городе Черкассы. Женщину обвиняют в растрате бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией Covid-19. Убытки оценивают в 2,4 млн грн.

Руководительница медучреждения заключила соглашения по поставкам средств защиты с предприятием в Киеве. Стоимость приобретенных товаров составила 8 млн грн, что в несколько раз превышает рыночные цены. В частности цена на некоторые позиции была выше более чем в два раза.

Кроме того, чиновница подписала договоры без проведения тендеров, которые обязательны при государственных закупках в соответствии с законом. Правоохранители сообщили ей о подозрении.

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В сентябре СБУ разоблачила план хищения средств во время строительства Национального теннисного центра.

Чиновники присвоили 20 млн грн при проведении госзакупок. Для этого они подстроили выигрыш в тендерах компании-сообщника.

Источник: СБУ

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